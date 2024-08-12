Конференция "Трансформаторы России" собрала в Тольятти участников со всей страны

8-9 августа в технопарке "Жигулевская долина" прошла Вторая ежегодная конференция "Трансформаторы России". Инициатором и организатором мероприятия выступила компания "АТФ групп" в Тольятти, которая пригласила к обсуждению проблем энергетической отрасли порядка 200 профильных предприятий со всей России.
На конференцию съехались производители трансформаторов и их компонентов, представители федеральных и региональных энергосистем, сервисных компаний, проектных организаций.
Выступая на пленарном заседании "Технологический суверенитет РФ в передаче и распределении энергии", директор ООО "АТФ групп" Евгений Проскурин отметил, что курс на импортозамещение в энергетической отрасли обозначен еще в 2015 г. и в этом направлении уже многое сделано.
"В производстве наших приборов мы практически достигли суверенитета. Мы научились производить, создавать хороший сервис, исправлять ошибки. Но этого мало, и многие вопросы остаются открытыми. Трансформаторы — это очень серьезная отрасль для страны, и цена ошибки здесь крайне велика. Всем энергетикам важно знать и понимать задачи, которые ставят перед нами "Российские сети". Конструкторы и разработчики не стоят на месте, им надо постоянно двигаться вперед. И проблем на этом пути немало.
К примеру, как выстроить систему качества при масштабировании, при организации серийного производства. Или как добиться супервысокой технологичности, принимая во внимание тот факт, что конкуренция в мире растет. Так, производственные мощности Китая сейчас огромные, и ставка по кредиту у них всего порядка 3,5%. Важным вопросом является прохождение аттестации в Россетях и Русгидро. Это напрямую касается качества товаров и услуг, а также конкурентоспособности на рынке. Безусловно, энергетикам необходима поддержка со стороны властей", — подчеркнул Евгений Проскурин.
Для обсуждения и решения проблем отрасли было внесено предложение о создании Ассоциации энергетических предприятий. Новая структура поможет аккумулировать возникающие вопросы и проблемы, совместно находить пути их решения, продвигать научные разработки, развивать энергетическую инфраструктуру, выработать единую политику качества и стандартизации, доносить предложения энергетиков до властных структур. Участниками ассоциации могут стать как энергетические компании, так и органы власти, НИИ, вузы, ссузы, смежные организации.
Отдельно на конференции обсуждался вопрос о возможности создания новой промышленной площадки для малых технологических компаний — так называемой технико-внедренческой зоны — и придания ей статуса Специальной административной территории (САР).
Как рассказал Александр Дроботов, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Самарской области по направлению "Предпринимательство и технологии", опыт работы таких районов в России уже есть. На этих территориях действует налоговый режим, схожий с оффшорным, и для предприятия получают множество льгот.
Также участники конференции обсудили проблемы, касающиеся производства трансформаторов, их эксплуатации и модернизации, проектирования и обеспечения требований безопасности.
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