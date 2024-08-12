"Мега-Лада" победила "Башкирию" в домашней гонке КЧР-2024

На СТК им. Анатолия Степанова поединок командного чемпионата России по спидвею в сезоне 2024 г. между СК "Мега-Лада" из Тольятти и СТК "Башкирия" (г. Октябрьский) закончился победой тольяттинцев.
Погода внесла в распорядок соревнований коррективы: из-за проливного дождя подготовка трека к гонке была продлена, и заезды начались в 18.30.
Команды вышли на трек в равных условиях, однако хозяева с первых заездов захватили явное лидерство на дорожке. Гостям оставалось только догонять. И в результате после 10-го заезда по решению судейской коллегии гонка была остановлена, поскольку команда СТК "Башкирия" не смогла продолжить участие в соревновании по техническим причинам.
Итоговый счет встречи — 42:16 в пользу тольяттинской "Мега-Лады".
Следующую гонку в рамках КЧР-2024 тольяттинцы проведут на выезде в г. Балаково 17 августа.
Последние комментарии
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))