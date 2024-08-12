"Мега-Лада" победила "Башкирию" в домашней гонке КЧР-2024

На СТК им. Анатолия Степанова поединок командного чемпионата России по спидвею в сезоне 2024 г. между СК "Мега-Лада" из Тольятти и СТК "Башкирия" (г. Октябрьский) закончился победой тольяттинцев.

Погода внесла в распорядок соревнований коррективы: из-за проливного дождя подготовка трека к гонке была продлена, и заезды начались в 18.30.

Команды вышли на трек в равных условиях, однако хозяева с первых заездов захватили явное лидерство на дорожке. Гостям оставалось только догонять. И в результате после 10-го заезда по решению судейской коллегии гонка была остановлена, поскольку команда СТК "Башкирия" не смогла продолжить участие в соревновании по техническим причинам.

Итоговый счет встречи — 42:16 в пользу тольяттинской "Мега-Лады".

Следующую гонку в рамках КЧР-2024 тольяттинцы проведут на выезде в г. Балаково 17 августа.