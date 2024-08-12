Самбо, грэпплинг, панкратион: в Самаре прошел День физкультурника

Одна из самых ярких площадок спортивного праздника на самарской набережной была организована при участии актива партийного проекта "Za самбо" в Самарской области.

Весь день на самарской набережной работали интерактивные площадки, на которых гости праздника могли попробовать свои силы в самых разных спортивных дисциплин — от волейбола и тхэквондо до скалолазания и следж-хоккея.

Фестиваль спортивной борьбы "Новая высота" объединил разные стили и направления. В этом году в программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион и самбо — начинающие борцы и признанные мастера показали красивое искусство поединка. Открыл фестиваль детский турнир — в семи поединках в каждой дисциплине борьбы и самбо ребята проявили железную волю к победе.

"Спорт — помогает мне быть сильным не только физически, — поделился юный участник фестиваля Александр Севрюгин из Красного Яра. — Я занимаюсь греко — римской борьбой, этот вид спорта воспитывает терпение и выносливость".

Чтобы стать участниками фестиваля, более 400 ведущих борцов области предварительно прошли строгий отбор по каждой дисциплине. На фестивальной спортивной площадке победителей и призеров приветствовал заместитель председателя Самарской Губернской думы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Za самбо" в Самарской области Александр Живайкин: "Спорт- это всегда про сильных духом, успешных людей. Наш фестиваль борьбы — это страт для ребят к достижению новых высот. Это площадка будущих чемпионов.Самбо — уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. И я уверен, что в Самарском регионе число самбистов благодаря в первую очередь нашему партийному проекту, будет только расти".

В честь праздника площадке фестиваля самарские борцы провели профессиональные поединки по боевому самбо и панкратиону, а многочисленных гостей праздника ждали спортивные конкурсы на силу и выносливость.

Кстати, на дне физкультурника в Самаре установили первые рекорды Самарской набережной. Инициатором начала современной летописи достижений земляков стала Федерация спортивной борьбы Самарской области.

Были установлены и зафиксированы первые три рекорда Самарской области. Была найдена девушка с самой длинной косой, поставлены рекорды по отжиманию и стоянию в планке. Рекордсмен фестиваля простоял в планке 15 минут 30 секунд.

Член попечительского совета Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат-единоросс Максим Юбкин стал одним из инициаторов сбора достижений жителей Самарской области.

В Год семьи особо отметили спортивную семью, чья жизнь неразрывно связана с самбо уже не в одном поколении. В семье Сулеймановых — пятеро детей, все они занимаются самбо и являются победителями и призерами соревнований разного уровня, а глава семьи — Рустам является главным тренером сборной Самарской области по самбо. Рустам воспитал, но только именитых самарских спортсменов, но и своих детей: мастеров спорта России, победителей всероссийских соревнований и первенств Европы.

На фестивале памятные дипломы вручили ветеранам и тренерам за большой вклад в развитие спортивной борьбы и самбо в Самарской области, а также за подготовку спортсменов высокого уровня.

Напомним, что партия "Единая Россия" инициировала федеральный партийный проект "Za самбо". Проект активно развивается в регионе: за последнее время открылись 35 новых секций самбо в школах, всего в регионе самбо занимаются уже 7000 человек и их число постоянно растет.