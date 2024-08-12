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Самбо, грэпплинг, панкратион: в Самаре прошел День физкультурника

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из самых ярких площадок спортивного праздника на самарской набережной была организована при участии актива партийного проекта "Za самбо" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Весь день на самарской  набережной  работали интерактивные площадки, на которых гости праздника могли попробовать свои силы в самых разных спортивных дисциплин —  от волейбола и  тхэквондо  до скалолазания и  следж-хоккея.  

Фестиваль спортивной борьбы "Новая высота" объединил разные стили и направления. В этом году в программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион и самбо —  начинающие борцы и признанные мастера показали красивое искусство  поединка.  Открыл фестиваль детский турнир — в семи поединках  в каждой дисциплине борьбы и самбо ребята проявили железную волю к победе.

"Спорт — помогает мне быть сильным не только физически, — поделился  юный участник фестиваля Александр  Севрюгин  из Красного Яра. — Я занимаюсь греко — римской борьбой, этот вид спорта воспитывает терпение и выносливость".

Чтобы стать участниками фестиваля, более 400 ведущих борцов области предварительно  прошли  строгий отбор по каждой дисциплине. На  фестивальной спортивной площадке победителей и призеров приветствовал заместитель председателя Самарской Губернской думы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Za самбо" в Самарской области Александр Живайкин: "Спорт- это всегда про сильных духом, успешных людей. Наш фестиваль  борьбы — это страт для ребят к достижению новых высот. Это площадка будущих чемпионов.Самбо — уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. И я уверен, что в Самарском регионе число самбистов благодаря  в первую очередь  нашему партийному проекту, будет только расти".
В честь праздника площадке фестиваля самарские борцы провели профессиональные поединки по боевому самбо и панкратиону, а  многочисленных гостей праздника ждали спортивные конкурсы на силу и выносливость.  

Кстати, на дне физкультурника в Самаре установили первые рекорды Самарской набережной. Инициатором начала современной летописи достижений земляков стала Федерация спортивной борьбы Самарской области.

Были  установлены и зафиксированы первые три рекорда Самарской области. Была найдена девушка с самой длинной косой, поставлены рекорды по отжиманию и стоянию в планке. Рекордсмен фестиваля простоял в планке 15 минут 30 секунд.  

Член попечительского совета Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат-единоросс Максим Юбкин стал одним из инициаторов  сбора достижений  жителей  Самарской области.

В Год семьи особо отметили спортивную семью, чья жизнь неразрывно связана с самбо уже не в одном поколении. В семье Сулеймановых  —  пятеро детей, все они занимаются самбо и являются победителями и призерами соревнований разного уровня, а глава семьи  — Рустам является главным тренером сборной Самарской области по самбо. Рустам воспитал, но только именитых самарских спортсменов, но и своих детей: мастеров спорта России, победителей всероссийских соревнований и первенств Европы.

На фестивале  памятные дипломы вручили ветеранам и тренерам  за большой вклад в развитие спортивной борьбы и самбо в Самарской области, а также за подготовку спортсменов высокого уровня.
Напомним, что партия "Единая Россия" инициировала федеральный партийный проект "Za самбо". Проект активно развивается  в регионе: за последнее время открылись 35 новых секций самбо в школах, всего в регионе  самбо занимаются уже 7000 человек и  их число   постоянно растет.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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