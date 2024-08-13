Под Самарой открыли памятник основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину

На Николаевском кладбище в пригороде Самары был открыт мемориал руководителям ЧВК "Вагнер", Героям России Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщает телеграм-канал "Разгрузка Вагнера".
"Памятник отцам лучшей штурмовой пехоты в мире "Первому" и "Девятому" установили там, где захоронены "музыканты", верные сыны России, отдавшие жизнь за Родину", - отмечается в сообщении.
Весной 2023 года на это место приезжал Евгений Пригожин, чтобы лично почтить память своих бойцов.
"Каждый из них внес свой неоценимый вклад в дело защиты нашей страны. Мы храним память о героях, с оружием в руках защищавших нашу землю, выполнив свой контракт до конца. Быть воином — жить вечно!", - пишет телеграм-канал.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?