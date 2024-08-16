Тольяттинка Анна Довгомеля взяла "серебро" на первенстве России по парусному спорту

В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту. В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет".

По итогам плавания воспитанница Игоря Малетина тольяттинка Анна Довгомеля стала серебряным призером среди девушек в классе яхт "Европа".