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Экстремальный спорт Спорт

Тольяттинка Анна Довгомеля взяла "серебро" на первенстве России по парусному спорту

УЛЬЯНОВСК. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту. В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет". 

По итогам плавания воспитанница Игоря Малетина тольяттинка Анна Довгомеля стала серебряным призером среди девушек в классе яхт "Европа".

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