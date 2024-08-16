Тольяттинка Анна Довгомеля взяла "серебро" на первенстве России по парусному спорту

В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту. В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет".
По итогам плавания воспитанница Игоря Малетина тольяттинка Анна Довгомеля стала серебряным призером среди девушек в классе яхт "Европа".
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))