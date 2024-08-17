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Экономика и бизнес

Авито Авто: спрос на аренду авто в Самарской области вырос летом на 34,5%

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на аренду легковых автомобилей для личного пользования в июне-июле 2024 года в Самарской области. Оказалось, что спрос на аренду вырос на 18,6% по сравнению с июнем-июлем 2023, а по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года (апрель-май) – на 34,5%.

По данным платформы, количество таких объявлений по сравнению с апрелем-маем 2024 года практически не изменилось — как и год к году. Средняя стоимость1 суточной аренды легкового автомобиля в Самарской области в июне–июле составила 1 500 рублей.

Чаще других в аренду сдают автомобили марки ВАЗ (LADA): ее доля в предложении составила 37,1%. На втором месте оказалась Toyota с долей 7,4%, а на третьем — Mercedes-Benz с 5,6%. Наиболее динамично год к году выросло предложение автомобилей марки ВАЗ (LADA) — в 5,8 раза.

Жители региона в июне–июле 2024 максимальный интерес проявляли к аренде авто марки ВАЗ (LADA): ее доля в спросе составила 27,5%. На втором месте оказалась марка Kia с 11,2%, а на третьем — Toyota с 6,8%. Наиболее динамично растет спрос на аренду ТС марки BMW: год к году показатель увеличился в 3 раза.

Растет спрос на аренду авто не только для личного пользования, но и для использования машин в такси: в последнем сегменте динамика составила 7,8% за два месяца и 5,5% — год к году. Интерес к аренде для дальнейшего выкупа авто также растет динамично — за год спрос увеличился на 111,2%, а в сравнении с апрелем-маем — на 62,5%.

"Рынок аренды авто имеет выраженную сезонность: рост спроса за два летних месяца наблюдается как в целом по России, так и в отдельных областях: например, в Алтайском крае рост спроса за два месяца составил более 120%, в Иркутской и Ростовской областях — более 87% и 50% соответственно, в Дагестане — более 30%. Это обусловлено тем, что летом растет число путешественников, многие из которых арендуют авто. Однако на этом рынке наблюдается и внесезонный рост — рост предложения и развитие онлайн-площадок, таких как Авито Авто, в части повышения удобства и прозрачности аренды положительно влияют на динамику спроса", — прокомментировал Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.

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