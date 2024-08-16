Доноры АО "Транснефть-Приволга" пополнили банк крови Самарской области почти на 50 литров

В рамках волонтерской акции "Движение от сердца к сердцу" волонтеры АО "Транснефть-Приволга" сдали 47,7 литра крови. Добровольческая акция была организована на базе специально оборудованного мобильного комплекса Самарской областной станции переливания крови с соблюдением всех необходимых санитарных эпидемиологических требований.

В мероприятии участвовали 106 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и Центральной базы производственного обслуживания. Многие добровольцы являются постоянными участниками донорского движения, с каждым разом их количество увеличивается.

Участники прошли медицинский осмотр, а также получили предварительные разъяснения о противопоказаниях. Сданная кровь и ее компоненты в дальнейшем будут использованы в учреждениях здравоохранения Самарской области.

"Для коллектива "Транснефть-Приволга" донорство является хорошей традицией. Это прежде всего возможность помочь людям, нуждающимся в переливании крови. Кроме того, организация выездов мобильного комплекса на территорию предприятия позволяет пройти процедуру практически без отрыва от работы", - рассказывает донор Анастасия Сорогина.

Проведение донаций - важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется компанией. Нынешняя акция стала четвертой с начала года, работники АО "Транснефть-Приволга" сдали порядка 150 литров крови.

По решению участников акции средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены на благотворительные цели.