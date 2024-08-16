16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Доноры АО "Транснефть-Приволга" пополнили банк крови Самарской области почти на 50 литров Существуют ли таблетки и диеты от лени: психолог рассказала о рецептах борьбы с национальным бедствием Самарские кардиохирурги впервые выполнили мини-инвазивное коронарное шунтирование Сеть клиник "Будь Здоров" подвела итоги второго квартала Врачи рассказали, как избежать пищевого отравления летом

Здравоохранение Общество

Доноры АО "Транснефть-Приволга" пополнили банк крови Самарской области почти на 50 литров

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках волонтерской акции "Движение от сердца к сердцу" волонтеры АО "Транснефть-Приволга" сдали 47,7 литра крови. Добровольческая акция была организована на базе специально оборудованного мобильного комплекса Самарской областной станции переливания крови с соблюдением всех необходимых санитарных эпидемиологических требований.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В мероприятии участвовали 106 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и Центральной базы производственного обслуживания. Многие добровольцы являются постоянными участниками донорского движения, с каждым разом их количество увеличивается.

Участники прошли медицинский осмотр, а также получили предварительные разъяснения о противопоказаниях. Сданная кровь и ее компоненты в дальнейшем будут использованы в учреждениях здравоохранения Самарской области.

"Для коллектива "Транснефть-Приволга" донорство является хорошей традицией. Это прежде всего возможность помочь людям, нуждающимся в переливании крови. Кроме того, организация выездов мобильного комплекса на территорию предприятия позволяет пройти процедуру практически без отрыва от работы", - рассказывает донор Анастасия Сорогина.

Проведение донаций - важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется компанией. Нынешняя акция стала четвертой с начала года, работники АО "Транснефть-Приволга" сдали порядка 150 литров крови.

По решению участников акции средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены на благотворительные цели.

Донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть-Приволга" с 2014 года в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО "Транснефть". В период с 2014 по 2024 год проведено 16 добровольческих инициатив с участием более двух тысяч работников. Суммарно волонтеры предприятия сдали более 750 литров крови.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1