Доноры АО "Транснефть-Приволга" пополнили банк крови Самарской области почти на 50 литров

В рамках волонтерской акции "Движение от сердца к сердцу" волонтеры АО "Транснефть-Приволга" сдали 47,7 литра крови. Добровольческая акция была организована на базе специально оборудованного мобильного комплекса Самарской областной станции переливания крови с соблюдением всех необходимых санитарных эпидемиологических требований.
В мероприятии участвовали 106 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и Центральной базы производственного обслуживания. Многие добровольцы являются постоянными участниками донорского движения, с каждым разом их количество увеличивается.
Участники прошли медицинский осмотр, а также получили предварительные разъяснения о противопоказаниях. Сданная кровь и ее компоненты в дальнейшем будут использованы в учреждениях здравоохранения Самарской области.
"Для коллектива "Транснефть-Приволга" донорство является хорошей традицией. Это прежде всего возможность помочь людям, нуждающимся в переливании крови. Кроме того, организация выездов мобильного комплекса на территорию предприятия позволяет пройти процедуру практически без отрыва от работы", - рассказывает донор Анастасия Сорогина.
Проведение донаций - важная часть программы добровольческих мероприятий, которая реализуется компанией. Нынешняя акция стала четвертой с начала года, работники АО "Транснефть-Приволга" сдали порядка 150 литров крови.
По решению участников акции средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены на благотворительные цели.
Донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть-Приволга" с 2014 года в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО "Транснефть". В период с 2014 по 2024 год проведено 16 добровольческих инициатив с участием более двух тысяч работников. Суммарно волонтеры предприятия сдали более 750 литров крови.