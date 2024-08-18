Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воздушного флота России

В воскресенье, 18 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с Днем воздушного флота России.
"История отечественного воздушного флота насчитывает уже более века. За это время гражданская авиация прошла долгий и славный путь, наполненный яркими событиями, впечатляющими достижениями и легендарными именами конструкторов авиатехники, пилотов и штурманов.
Сегодня богатые традиции воздушного флота России развивает новое поколение авиаторов, инженеров, ученых, руководителей и специалистов авиапредприятий, авиадиспетчеров, бортпроводников и сотрудников наземных служб.
Уважаемые товарищи! Ваш труд, направленный на обеспечение надежности и комфорта внутренних и международных перевозок, повышение качества услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры, способствует развитию экономики Самарской области, укреплению транспортной связанности регионов, безопасности полетов и, в конечном итоге, улучшению условий жизни наших граждан. Благодарю вас за профессионализм, высочайшую ответственность, верность своему призванию.
Уверен, что наши главные воздушные ворота - международный аэропорт «Курумоч», предприятия авиастроения, объекты малой авиации, создаваемый у нас кластер беспилотных авиационных систем и в дальнейшем будут служить одним из драйверов опережающего развития Самарской области, а значит, работать на благо людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых профессиональных достижений!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...