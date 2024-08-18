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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воздушного флота России

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с Днем воздушного флота России.

"История отечественного воздушного флота насчитывает уже более века. За это время гражданская авиация прошла долгий и славный путь, наполненный яркими событиями, впечатляющими достижениями и легендарными именами конструкторов авиатехники, пилотов и штурманов.

Сегодня богатые традиции воздушного флота России развивает новое поколение авиаторов, инженеров, ученых, руководителей и специалистов авиапредприятий, авиадиспетчеров, бортпроводников и сотрудников наземных служб.

Уважаемые товарищи! Ваш труд, направленный на обеспечение надежности и комфорта внутренних и международных перевозок, повышение качества услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры, способствует развитию экономики Самарской области, укреплению транспортной связанности регионов, безопасности полетов и, в конечном итоге, улучшению условий жизни наших граждан. Благодарю вас за профессионализм, высочайшую ответственность, верность своему призванию.
Уверен, что наши главные воздушные ворота - международный аэропорт «Курумоч», предприятия авиастроения, объекты малой авиации, создаваемый у нас кластер беспилотных авиационных систем и в дальнейшем будут служить одним из драйверов опережающего развития Самарской области, а значит, работать на благо людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых профессиональных достижений!", - говорится в сообщении. 

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