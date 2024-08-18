Из Самары выехал конвой с помощью для военных

В воскресенье, 18 августа, по инициативе правительства Самарской области в зону СВО была отправлена партия спецсредств и автомобили. Их получат мотострелковое соединение общевойсковой армии и соединение спецназа ЦВО, где служат самарские бойцы. Врио губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что поддержка армии со стороны региона будет увеличена.
Из Самары в зону проведения специальной военной операции отправлены 130 БПЛА, запчасти к дронам, электронная техника, 5 автомобилей Niva Travel и 5 автомобилей УАЗ, которые модифицированы под нужды защитников Отечества. Перечень спецтехники сформирован по заявкам командиров.
"После вашей поездки в зону проведения СВО все заявки, которые оставили командиры, исполнены", — доложил Вячеславу Федорищеву советник губернатора Андрей Колотовкин.
Командиры воинских соединений поблагодарили Правительство Самарской области за помощь, отметив, что вся техника очень нужная и эффективная. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что всестороння поддержка армии со стороны Правительства региона будет продолжена и станет еще более масштабной.
"Это очередной шаг и их будет много. Уже подготовлена еще одна партия спецтехники, будем передавать как можно оперативнее. Мы сейчас централизуем закупки, будем закупать больше, — сказал Вячеслав Федорищев, общаясь с командирами воинских соединений. — Говорите, что вам необходимо. Задача как можно быстрее идти к Победе. Мы все, что от нас зависит, будем делать, помогать".
100 БПЛА для передачи на фронт подготовил фонд "Звезда и лира". Это модифицированные ударные дроны, которые изготавливают самарские разработчики. Как рассказал главе региона генеральный директор фонда Максим Смирнов, БПЛА дорабатываются с учетом пожеланий и запросов бойцов, что позволяет значительно повышать эффективность техники и успешно выполнять боевые задачи.
"За все время всего мы передали в зону СВО более 2500 штук таких дронов, они показывают хороший результат работы", — сказал Максим Смирнов.
Врио губернатора Самарской области поблагодарил фонд за поддержку армии. "Спасибо фонду и всем ребятам, которые занимаются подготовкой дронов. Будем эту работу поддерживать, чтобы была возможность делать больше дронов. Здесь много не бывает. Что от нас необходимо — скажите, будем помогать".
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