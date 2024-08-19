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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к экологам по случаю Дня особо охраняемых природных территорий

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня особо охраняемых природных территорий.

"Уважаемые жители Самарской области! 19 августа в нашем регионе отмечается День особо охраняемых природных территорий. Этот день еще раз напоминает самарцам о природном разнообразии родной земли и необходимости его сбережения. Достопримечательности нашего края — Жигулевский заповедник, национальные парки "Самарская Лука" и "Бузулукский бор" — известны далеко за его пределами. Сберечь все это для современников и потомков — наша общая задача. Ее решению способствует национальный проект "Экология", реализуемый по решению президента России Владимира Путина", - подчеркнул врио губернатора.

В своем обращении Вячеслав Федорищев поблагодарил экологов, сотрудников лесного хозяйства, волонтеров, представителей социально ответственного бизнеса, неравнодушных граждан за усилия, направленные на сохранение природных ресурсов региона, за любовь к своей малой родине, которая проявляется в конкретных делах.

"Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы наше бесценное достояние — уникальная флора и фауна особо охраняемых природных территорий — приносило людям радость, помогало полноценно отдыхать и укреплять здоровье", - заключил глава региона.

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