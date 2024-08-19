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Образование Общество

Студентам из Донецка покажут красоты региона и Музей авиации

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 августа, в Самару приехали 25 студентов Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Они являются участниками нового федерального проекта "Студ.путевка". Гостей встретили в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королёва.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Проект "Студ.путевка" инициирован и разработан Минобрнауки России совместно с членами президиума Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности. "Студ.путевка" стала продолжением проекта "Университетские смены".

В рамках нового проекта более 400 студентов вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей до конца 2024 года побывают в вузах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Самарский университет им. Королёва студентов ждет в Музее авиации и космонавтики, в научных лабораториях, в планетарии, в Ботаническом саду и на скалодроме. Студенческие объединения университета проведут для гостей мастер-класс по фотографии и по росписи акриловыми красками.

Студенты из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры увидят достопримечательности Самары, побывают на речной прогулке и в доме-музее И.Е.Репина в селе Ширяево.

Также студенты из Донецка уже посетили фестиваль "Креатив на Волге", который в выходные прошел в "Станкозаводе". Им предстоит посетить кинотеатр под открытым небом на набережной в Самаре и присоединиться к проекту "Самара в движении".

Сопровождают гостей кураторы - студенты Самарского университета им. Королёва.

Студенты из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры проведут в Самарской области неделю - с 17 по 25 августа.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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