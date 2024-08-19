Студентам из Донецка покажут красоты региона и Музей авиации

В субботу, 17 августа, в Самару приехали 25 студентов Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Они являются участниками нового федерального проекта "Студ.путевка". Гостей встретили в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королёва.
Проект "Студ.путевка" инициирован и разработан Минобрнауки России совместно с членами президиума Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности. "Студ.путевка" стала продолжением проекта "Университетские смены".
В рамках нового проекта более 400 студентов вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей до конца 2024 года побывают в вузах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.
Самарский университет им. Королёва студентов ждет в Музее авиации и космонавтики, в научных лабораториях, в планетарии, в Ботаническом саду и на скалодроме. Студенческие объединения университета проведут для гостей мастер-класс по фотографии и по росписи акриловыми красками.
Студенты из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры увидят достопримечательности Самары, побывают на речной прогулке и в доме-музее И.Е.Репина в селе Ширяево.
Также студенты из Донецка уже посетили фестиваль "Креатив на Волге", который в выходные прошел в "Станкозаводе". Им предстоит посетить кинотеатр под открытым небом на набережной в Самаре и присоединиться к проекту "Самара в движении".
Сопровождают гостей кураторы - студенты Самарского университета им. Королёва.
Студенты из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры проведут в Самарской области неделю - с 17 по 25 августа.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.