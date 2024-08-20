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Единоборства Спорт

Самарские тхэквондисты заняли 1 место на чемпионате ПФО

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 18 августа в Тольятти проходил чемпионат Приволжского федерального округа по тхэквондо. Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Самарские спортсмены завоевали 17 медалей. Золото получили: Дмитрий Балахнеев (54 кг), Алексей Кузминов (58 кг), Дмитрий Блинов (74 кг), Алиса Ангелова (46 кг), Ирина Рогозина (49 кг), Анна Зяблицева (57 кг), Кира Скворцова (62 кг), Кристина Сергеева (73+ кг).

Серебряными призерами стали: Егор Шишканов (54 кг), Илюза Гайнулина (46 кг), Алина Гуляева (53 кг), Анастасия Баннова (62 кг)

Бронзовые призеры: Рамзан Сафин (58 кг), Павел Ковтун, Владимир Ивличев (63 кг), Иван Керимов (68 кг), Никита Егоров (74 кг).

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