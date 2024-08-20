Самарские тхэквондисты заняли 1 место на чемпионате ПФО

С 16 по 18 августа в Тольятти проходил чемпионат Приволжского федерального округа по тхэквондо. Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Самарские спортсмены завоевали 17 медалей. Золото получили: Дмитрий Балахнеев (54 кг), Алексей Кузминов (58 кг), Дмитрий Блинов (74 кг), Алиса Ангелова (46 кг), Ирина Рогозина (49 кг), Анна Зяблицева (57 кг), Кира Скворцова (62 кг), Кристина Сергеева (73+ кг).
Серебряными призерами стали: Егор Шишканов (54 кг), Илюза Гайнулина (46 кг), Алина Гуляева (53 кг), Анастасия Баннова (62 кг)
Бронзовые призеры: Рамзан Сафин (58 кг), Павел Ковтун, Владимир Ивличев (63 кг), Иван Керимов (68 кг), Никита Егоров (74 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?