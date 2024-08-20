В Самаре эксперты обсудили вопросы развития промышленности региона

19 августа в Самаре эксперты обсудили вопросы развития промышленности Самарской об области и продвижение региональных интересов на федеральном уровне в рамках круглого стола "Самарская область в фокусе федерального внимания". В обсуждении приняли участие: президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, руководитель аналитического центра Г.У.Р.У., автор медиа-рейтинга "Индекс.Telegram", политконсультант Роман Пермяков, врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, депутат Самарской Губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, генеральный директор АО "Авиаагрегат" Денис Гараев, генеральный директор компании "Тексистем рус" Дмитрий Ешевский, кандидат технических наук, доцент кафедры технологий производства двигателей, заведующая лабораторией интеллектуальных систем управления предприятием Самарского университета им. Королева Виктория Кокарева.

Самарская область будет формировать актуальные предложения по развитию промышленной политики России. Такие возможности регион получил после назначения руководителя региона Вячеслава Федорищева председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" при президенте РФ.

"Это профильная комиссия, которая будет вносить предложения непосредственно в Госсовет и Президенту РФ по соответствующему направлению деятельности. Это очень ответственная задача сегодня — формировать предложения от субъектов РФ, министерств, структур коммерческого сектора", — рассказал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Также врио министра подчеркнул важность того факта, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в проектные комитеты по формированию новых нацпроектов: "Средства производства и автоматизации" и "Новые материалы и химия". Эти направления важны для губернии. Также руководитель Самарской области принял приглашение войти в состав новой комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство".

На развитие региона напрямую влияет направление государственной политики, - поддержал депутат губдумы Виктор Кузнецов. "Для того, чтобы развиваться, необходимо попадать в крупные проекты, в крупные программы. Работа в комиссиях, тем более во главе важнейшей для Самарской области комиссии по Промышленности - это реальный механизм для построения государственной политики таким образом, чтобы развитие экономики региона шло опережающими темпами", — подчеркнул он.

О возможностях, которые открылись перед Самарской областью благодаря вхождению Вячеслава Федорищева в комиссию Госсовета по промышленности в качестве ее председателя, и его федеральным связам, говорят и оценки экспертов-политологов. Так, в рейтинге плотности федеральных контактов от "Минченко Консалтинг" Вячеслав Федорищев занял четвертое место среди всех глав регионов.

"Вячеслав Федорищев демонстрирует очень высокую стабильность плотности контактов на федеральном уровне, можно сказать, что его высокое четвертое место из 89 глав, которое он впервые занял 2 недели назад, в общем-то, заслуженное и достаточно стабильное", — отметил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, который стал онлайн-участником круглого стола.

Действительно, сегодня Самарская области принимает визиты федеральных чиновников и обращает на себя внимание федерального центра. Так, в начале августа наш регион посетили и побывали на крупнейших промышленных предприятиях области заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин и заместитель Министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр спорта Михаил Дегтярев, первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. О том, что Самарская

область находится в фокусе внимания президента России Владимира Путина, свидетельствует и целый ряд докладов Вячеслава Федорищева президенту. Так, в начале августа глава Самарской области принял участие в оперативном совещании с членами правительства РФ, которое провел Владимир Путин. Как председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев выступил с докладом о мерах поддержки промышленного

производства.

Еще один доклад главе государства — во время запуска движения по трассе "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу. И конечно, встреча, на которой президент предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

Рейтинг эффективности губернатора Вячеслава Федорищева через призму телеграмканала проанализировал руководитель аналитического центра Г.У.Р.У., автор медиарейтинга "Индекс.Telegram", политконсультант Роман Пермяков.

"Мы создали и обучили нейросеть, которая улавливает все упоминания в русскоязычных телеграм-каналах ключевых российских политиков. На основании этого мы каждый месяц делаем рейтинг по упоминаемости, в том числе глав регионов. Вячеслав Федорищев выделяется среди медиалидеров, и это связано с личной эффективностью — он дважды попал в топ-10 и по итогам июня, и по итогам июля", - отметил эксперт.

Пермяков подчеркнул, что Вячеслава Федорищева отличает от других лидеров медиарейтинга то, что все инфоповоды, по которым он попал в топ, были конструктивными, содержательными и касались рабочей повестки, в частности, были связаны с важной лоббистской победой — назначением Федорищева председателем комиссии Госсовета по Промышленности.

"Я думаю, что секрет успеха Федорищева — это высочайшая активность, мощный лоббистский потенциал, который он использует на максимум, в том числе свои связи с политическим тяжеловесом Дюминым, и, конечно же, открытый стиль работы", - добавил Пермяков.

Также эксперт добавил, что Вячеслав Федорищев совмещает в себе и управленческую эффективность, и хорошие публичные компетенции.

"Обычно это два разных человека — один таскает рояль, другой на нем играет. Но Федорищев сочетает оба качества — умеет и красиво говорить, и красиво делать. Сейчас мы видим, что Вячеслав Федорищев сразу со старта накопил большой кредит доверия жителей, который ему предстоит оправдать реальными результатами. Главный вызов — удержать это повышение внимание центра, преодолеть инерцию и

добиться синергии с активными самарчанами. Думаю, что за этим дело не постоит, и Федорищев справится", — выразил уверенность эксперт.

Ключевой темой для обсуждения стали действующие меры поддержки промышленности и потребности предприятий — от небольших инновационных компаний до крупнейших промышленных производств, которые работают на территории региона.

"Делается очень много в регионе для поддержки именно инновационных предприятий. Оказывается помощь, действуют меры поддержки и субсидии", - рассказал гендиректор компании "Тексистем рус" Дмитрий Ешевский.

Также руководитель высокотехнологичной компании — резидента технопарка "Жигулевская долина" отметил необходимость создания производственных площадок для небольших инновационных производств, которые стремятся к развитию.

Говоря о потребностях предприятий, участники круглого стола обратили внимание на важность решения кадрового вопроса на предприятиях, который сегодня имеет особую актуальность. В каких специалистах сегодня нуждается промышленный комплекс региона? И какие пути решения проблемы нехватки кадров предложены на региональном уровне?

Генеральный директор АО "Авиаагрегат" Денис Гараев отметил, что университеты часто учат студентов на устаревшем оборудовании. Однако на предприятиях готовы помочь в освоении современных технологий.

"Сейчас новая реальность. У нас заходят системы числовых программ управления. Мы учим студентов-инженеров с третьего курса и устраиваем их на предприятия. Они встают к станкам с числовыми программами управления. С июня по август проходят обучение, сдают экзамены, после чего могут выпускать продукцию, которая пойдет для государства", — отметил эксперт.

Денис Гараев подчеркнул роль широкого информирования людей о льготах и привилегиях на предприятиях, благодаря чему удастся привлечь новых сотрудников: "Совместно с правительством области мы планируем запускать рекламу про каждое предприятие. Она будет показывать, что работник промышленности — это гордо".

Он подчеркнул, что промышленность и машиностроение очень важны для государства. "Будет машиностроение — будет стабильность в государстве, — отметил эксперт", — сказал руководитель АО "Авиаагрегата".

По словам Дениса Гараева, средняя заработная плата на предприятии сейчас на уровне 85-90 тысяч рублей в месяц. "Также создаются благоприятные условия труда - питание, транспорт, благоустройство и другое. В настоящий момент начинает формироваться комплексный подход к развитию промышленности региона", — заключил участник круглого стола.

Заведующая лабораторией интеллектуальных систем управления предприятием Самарского университета им. Королева Виктория Кокарева заявила: если предприятия будут лоббировать целевой прием или дуальное обучение, то выпуск специалистов будет больше. Но мало кто из школьников хочет идти на инженеров. Поэтому сегодня очень важно повышать рейтинг инженерных профессий.

"Если мы будем вкладывать в головы наших граждан, показывать важность создания самолетов и ракет, то со временем поменяется вектор поступлений", - убеждена эксперт.

Депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов добавил, что Вячеслав Федорищев делает особый акцент на предприятиях региона.

Знакомство с губернией руководитель области начал с заводов, и каждый выезд главы региона в муниципальное образование включает посещение промышленных предприятий и общение с руководством и трудовыми коллективами.

"Знакомство главы региона Вячеслава Федорищева с Самарой началось с Безымянки и завода "Авиакор", знакомство с Тольятти — с АвтоВАЗом, знакомство с Сызранью — с "Тяжмаша". И это правильный государственный подход, который позволит нашему промышленному региону стать крепче и поможет переломить представление в обществе об успешности", — резюмировал Виктор Кузнецов.