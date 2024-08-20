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Кино Культура

Акция "Ночь кино" пройдет более чем на 150 площадках в Самарской области

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, во всех субъектах РФ при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) состоится девятая Всероссийская акция "Ночь кино", ставшая ежегодным кинособытием.

В Самарской области акция "Ночь кино" развернется более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.

Оператором Акции в 2024 г. является АО "РОСКИНО". Организатор акции в Самарской области — ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Цель акции "Ночи кино" — популяризация лучших фильмов отечественного кино, способствующая дальнейшему развитию российского кинематографа. Акция стала аналогом "Ночи музеев" и "Ночи искусств". Кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут кинолектории, викторины, экскурсии и показы известных фильмов.

Для программы акции были выбраны три самые значимые российские картины 2024 г.: "Воздух" (военная драма, режиссер А. Герман (мл.), 151 мин., 16+); "По щучьему велению" (сказка, приключения, режиссер А. Войтинский, 117 мин., 6+); "Сто лет тому вперед" (приключения, экшен, режиссер А. Андрющенко, 142 мин., 6+).

Вход на кинопоказы акции свободный.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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