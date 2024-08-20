Акция "Ночь кино" пройдет более чем на 150 площадках в Самарской области

В субботу, 24 августа, во всех субъектах РФ при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) состоится девятая Всероссийская акция "Ночь кино", ставшая ежегодным кинособытием.

В Самарской области акция "Ночь кино" развернется более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.

Оператором Акции в 2024 г. является АО "РОСКИНО". Организатор акции в Самарской области — ГБУК "Агентство социокультурных технологий". Цель акции "Ночи кино" — популяризация лучших фильмов отечественного кино, способствующая дальнейшему развитию российского кинематографа. Акция стала аналогом "Ночи музеев" и "Ночи искусств". Кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут кинолектории, викторины, экскурсии и показы известных фильмов.

Для программы акции были выбраны три самые значимые российские картины 2024 г.: "Воздух" (военная драма, режиссер А. Герман (мл.), 151 мин., 16+); "По щучьему велению" (сказка, приключения, режиссер А. Войтинский, 117 мин., 6+); "Сто лет тому вперед" (приключения, экшен, режиссер А. Андрющенко, 142 мин., 6+).

Вход на кинопоказы акции свободный.