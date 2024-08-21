В Самаре резко выросло число заболевших коронавирусом

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Самарской области за прошедшую неделю значительно увеличилось число заболевших COVID-19.

По состоянию на 19 августа показатель заболеваемости в регионе на 100 тыс. населения составил 15,8, что на 58,8% выше, чем на прошлой неделе (с 5 по 12 августа).

"За прошедшие сутки зарегистрировано 90 случаев заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 2,8", - отмечается в сообщении.

Между тем, количество заболевших коронавирусом растет в регионе не первую неделю. Так, в период с 5 по 12 августа, по информации специалистов управления Роспотребнадзора по Самарской области, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составлял 10,0, что оказалось на 22,7% выше, чем неделей ранее.