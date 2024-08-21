Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев усомнился в результатах археологических раскопок, проводившихся на территории бывшего завода клапанов в Самаре.

Напомним,19 августа "Самарское обозрение" опубликовала статью, в которой утверждается, что археологи не нашли на данном участке следов первой самарской крепости. Такие выводы открывают возможность коммерческого освоения площадки перед заказывавшим исследование ООО "Топ-Строй", аффилированным с предпринимателем Алексеем Леушкиным.

"Отмечу, что публикация "Обозрения" говорит о найденном фундаменте Казанского собора. Ну так он стоял на месте древней Троицкой церкви, известной ещё по гравюре Олеария, как раз в крепости. То есть все-таки часть культурного слоя может относиться и к засекинской крепости", - написал Михаил Матвеев в своем Телеграм-канале.

Он также указывает, что профессор Эдуард Дубман в книге про Новую Закамскую линию приводил описание документов XVIII века о том, что петровская крепость была примерно в 200 метрах от сгоревшей засекинской.

"И вполне понятно, что часть засекинской крепости, видимо, начиналась на заводе клапанов и шла через улицу Водников ближе к Волге, - пишет депутат. - Иными словами: нужны полноценные археологические раскопки. Обратился сегодня с письмом к врио губернатора Вячеславу Федорищеву с просьбой лично вникнуть в ситуацию и взять её на контроль. Вообще, территория завода клапанов лучше всего была бы в формате общественного пространства - с реконструкцией крепости , мастерскими, ресторанчиками, лавками и другими объектами притяжения туристов. А не очередным ТЦ".