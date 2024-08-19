На участке бывшего завода клапанов не нашли первую самарскую крепость

В результате археологической разведки квартала бывшего Самарского завода клапанов не нашли остатки первой Самарской крепости 1586 г., с которой началась история города, пишет "Самарское обозрение".

Исследования организовало ООО "Топ-Строй", аффилированное с предпринимателем Алексеем Леушкиным. Теперь перед компанией откроется возможность коммерческого освоения площадки.

Участок бывшего завода клапанов, находящийся в 15 квартале Самары в границах улиц Засекина, Кутякова и Водников, компания "Топ-Строй" приобрела, когда уже шло активное общественное обсуждение возможности нахождения на этом месте первой деревянной Самарской крепости Григория Засекина 1586 года постройки. Бытовало мнение, что ее остатки находятся именно под заводскими цехами, и оно формировало определенные риски на пути коммерческого освоения площадки. Сдерживала его и серия судебных тяжб, последовавших после того, как в 2014 г. компания "Ленгипрогор" по заказу властей разработала проект планировки и межевания этой и сопредельных территорий. Позже часть положений этого документа, касающаяся площадки бывшего завода, была оспорена в суде и признана недействительной.

"Топ-Строй" самостоятельно инициировал проведение археологической разведки квартала, чтобы доказать или опровергнуть наличие в культурном слое крепостных фрагментов. Работы поручили специализированной организации ООО "Гефест", приступившей к делу в мае 2024 года. На основании выданного Министерством культуры РФ открытого листа археолог Виктор Цибин с сотрудниками начали археологические полевые работы — "разведку с осуществлением локальных земляных работ в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности". Как сообщил "СО" Цибин, в результате разведки выявлены человеческие захоронения и фрагменты человеческих костей, 1511 фрагментов керамики, 861 фрагмент костей животных, включая кости рыб, 8 фрагментов кремня, 1 пуговица-гирька, 2 нательных креста, 1 помадница, 35 металлических фрагментов и 20 фрагментов стекла. Но основная находка — материалы догубернской Самары (ранее 1851 г.). "За время работ удалось выявить часть фундамента, предположительно Казанского собора, 1744 года постройки, а также несколько захоронений как внутри собора, так и за его пределами. Также выявлены остатки склепов на участке, примыкающем к ул. Карбюраторной, и грунтовые захоронения вдоль нее", — сообщил Виктор Цибин.

На основании результатов археологических работ участок включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области как "Культурный слой г. Самары в границах ул. Князя Григория Засекина, Кутякова, Водников". Приказ об этом Управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) опубликовало 2 июля.

Теперь владелец может попытаться продать актив, либо осваивать его, но для этого "Топ-Строю" нужно провести масштабные археологические раскопки на всей территории бывшего завода клапанов — так называемые обеспечительные мероприятия по сохранению ОКН. Виктор Цибин затруднился точно оценить потенциальные затраты, но с учетом необходимости с соблюдением всех научных требований снять пласт земли в несколько метров глубиной на территории 22,5 тыс. кв. м речь может идти о нескольких десятках миллионов рублей. На языке культурологов — "необходимо музеефицировать объект", то есть извлечь из культурного слоя все артефакты и передать их в музей. После чего участок можно будет свободно использовать в коммерческих целях.