ВРП Самарской области в 2024 г. вырос на 4%

По итогам 2024 г. валовый региональный продукт (ВРП) в Самарской области вырос на 4% и превысил 3,1 трлн рублей. Цифры были озвучены на заседании правительства региона в пятницу, 16 мая.

Как сообщил председатель облправительства Михаил Смирнов, этот показатель является одним из основных показателей работы региональных властей. Отчет о деятельности кабмина на следующей неделе будет представлен на заседании Самарской губернской думы.

"Индекс промышленного производства по региону составил 105,7% к 2023 году, это выше, чем среднероссийский уровень роста. А в обрабатывающих отраслях рост более 8% — тоже существенный результат. Реальная заработная плата в регионе увеличилась на 11,6%. Реальные денежные доходы выросли на 10%. […] Также мы перешли с вами в новую фазу реализации национальных проектов. По 2024 году в Самарской области из 148 установленных для региона показателей национальных проектов, плановые значения достигнуты по 142 показателям", — сообщил Михаил Смирнов.