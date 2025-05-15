НОВИКОМ подвел финансовые итоги за 1 квартал 2025 года

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года. По итогам отчетного периода объем активов банка составил 1 030 млрд рублей, а прибыль — 5,1 млрд рублей. Собственные средства на конец квартала составляют 121 млрд рублей.

Показатели свидетельствуют о стабильных позициях НОВИКОМа в топ-20 крупнейших кредитных организаций России. Они достигнуты благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала.

Системное развитие бизнеса банка Ростеха и его лидирующие позиции на рынке подтверждают и его кредитные рейтинги. Так, в апреле агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA с прогнозом "стабильный". Агентства НРА, АКРА и "НКР" рейтингуют банк на уровне "АА|ru|", "АА- (RU)", АА-.ru соответственно.

"Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который уже более 30 лет работает с предприятиями реального сектора экономики, обусловлены верно выбранной стратегией, утвержденной акционером. Мы поддерживаем высокотехнологичные отрасли, сохраняя при этом качество активов и соблюдая взвешенную риск-политику. Финансовые итоги подтверждают, что банк уверенно движется к достижению поставленных целей и сохраняет задел для дальнейшего развития", — прокомментировала Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.