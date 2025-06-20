НОВИКОМ наращивает поддержку промышленности Краснодарского края

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) продолжает расширять сотрудничество с российскими регионами в рамках Петербургского международного экономического форума. Очередным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края.

Документ, направленный на решение задач социально-экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края, подписали Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и первый заместитель губернатора региона Игорь Галась.

В рамках соглашения НОВИКОМ намерен обеспечивать комплексное банковское обслуживание, кредитовать и предоставлять иные финансовые услуги предприятиям Краснодарского края. В целом, предполагается, что сотрудничество с банком будет способствовать формированию положительного имиджа региона в российских деловых и финансовых кругах.

Краснодарский край — один из самых инвестиционно привлекательных регионов России с развитой промышленной и сельскохозяйственной базой, а также высокими темпами экономического роста.

"За последние 10 лет объем кредитования экономики и населения Кубани вырос в 3,2 раза с — 1,3 до 4,1 трлн рублей. Этому способствовала активная позиция банков, работающих на территории региона. Увеличение доступности кредитных ресурсов стало важным фактором экономического роста, повышения инвестиционной активности предприятий и улучшения качества жизни населения. Неотъемлемый вклад в это внес НОВИКОМ, который уже не один год активно сотрудничает с нашими краевыми фондами развития. Заключенное соглашение позволит нам расширить наше сотрудничество и укрепить экономический потенциал Краснодарского края", — отметил Игорь Галась.

НОВИКОМ системно работает в регионе. С 2018 года банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса Краснодарского края по вопросам предоставления поручительств субъектам МСП. Также выстроено взаимодействие с региональным Фондом развития промышленности и министерством финансов.

По итогам 2024 года общая сумма предоставленных банком кредитов и гарантий крупным предприятиям, а также компаниям малого и среднего бизнеса Краснодарского края превысила 39 млрд рублей.

"Краснодарский край — регион с высоким уровнем деловой активности и большим потенциалом роста. Мы нацелены на долгосрочное партнерство, которое позволит обеспечить предприятия края необходимыми финансовыми ресурсами. Таким образом банк вносит свой вклад в устойчивое развитие экономики Кубани", — прокомментировала Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.