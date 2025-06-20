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НКР: прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа позитивный

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) на уровне AA-.ru, изменив прогноз со стабильного на позитивный. Это отражает ожидания НКР по повышению кредитного рейтинга банка в ближайшие 6-12 месяцев. Проведенная экспертами агентства оценка бизнес-профиля банка подтверждает его устойчивое положение на рынке, высокую рентабельность и финансовую надежность.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В отчете агентства подчеркивается, что одним из факторов изменения прогноза стала рекордная чистая прибыль за 2024 год в размере 30,9 млрд рублей, позволившая банку существенно нарастить запас капитала.

На подтверждение кредитного рейтинга банка также повлияла значительная поддержка акционера — Госкорпорации Ростех. Основным направлением деятельности банка является финансирование высокотехнологичных предприятий. При этом отмечается рост диверсификации активов по контрагентам и отраслям. НКР позитивно оценивает увеличение доли кредитов предприятиям вне контура Госкорпорации.

НОВИКОМ занимает высокие рыночные позиции в банковской системе России и стабильно входит во вторую десятку крупнейших банков по размеру активов и капитала. Следуя определенной акционером стратегии развития, НОВИКОМ наращивает взаимодействие с новыми крупными корпоративными клиентами с высоким кредитным качеством и планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно.

Агентство также обращает внимание на улучшение структуры фондирования и ликвидности банка. Это произошло в том числе благодаря включению в источники дополнительной ликвидности лимитов по межбанковскому кредитованию, которые были существенно увеличены за последние 12 месяцев.

"Решение НКР по рейтингу Банка — это признание эффективности нашей деятельности как финансового партнера промышленности и отражение доверия со стороны рынка. Для нас важно не просто сохранять устойчивость в непростых условиях, но и обеспечивать развитие — в интересах акционера, наших клиентов, промышленных предприятий и их сотрудников. Эта работа требует высокой ответственности, системного подхода и четкой стратегии", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Кредитное рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК) присваивает рейтинги банкам и страховщикам, нефинансовым компаниям всех отраслей экономики, холдинговым, лизинговым и финансовым компаниям, а также органам власти. НКР включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России и в перечень верификаторов зеленых финансовых инструментов. Рейтинги агентства в регулировании используют Банк России, Московская Биржа и другие ведомства.

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