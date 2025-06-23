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"ОТП Банк" и "Банки.ру" объявили о стратегическом партнерстве

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ОТП Банк" и финансовый маркетплейс "Банки.ру" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленный на развитие цифровых банковских продуктов и технологических решений на российском финансовом рынке.

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума "ОТП Банк" и финансовый маркетплейс "Банки.ру" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие технологий по выпуску дебетовых карт банка, которые пользователи маркетплейса смогут оформить онлайн. Запуск проекта с "Банки.ру" стал важным шагом в расширении цифровых каналов и повышении доступности продуктов банка для жителей всех регионов России.

В дальнейшем партнёры планируют расширить сотрудничество: на платформе "Банки.ру" можно будет оформить не только дебетовые карты, но и подать заявку на кредит наличными или открыть вклад ОТП Банка.

Динара Юнусова, генеральный директор "Банки.ру":

"Для нас это первая интеграция в сегменте дебетовых карт, и выбор ОТП Банка в качестве стратегического партнера был осознанным. Флагманский продукт "ОТП Карта" сочетает комплекс преимуществ для клиентов: выгодный кэшбэк по популярным категориям, бесплатное обслуживание и выпуск, возможность открытия накопительного счёта с ежедневным начислением процентов. Особо стоит отметить линейку специальных предложений для различных категорий клиентов, такие как премиальные и пенсионные продукты".

Илья Чижевский, президент ОТП Банка:

"Мы стремимся сделать наши продукты максимально доступными, и благодаря возможностям финансового маркетплейса "Банки.ру" и нашему совместному технологическому решению миллионы пользователей смогут буквально в несколько кликов оформить карту. Это ещё один пример того, как мы реализуем стратегию развития цифровых каналов и укрепляем позиции универсального банка с удобными и понятными решениями для людей по всей стране".

Подписание документа прошло в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Детали совместных проектов будут анонсированы дополнительно.

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