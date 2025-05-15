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НОВИКОМ поделится опытом внедрения современных финансовых решений в международной практике

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегация НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принимает участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025". В рамках деловой программы представители банка расскажут о сотрудничестве с финансовой системой Таджикистана и участии в проектах импортозамещения и охраны окружающей среды.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ третий год участвует в форуме и активно использует его возможности для налаживания деловых контактов и обмена опытом. В программе делегации, которую возглавляет заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов, — встречи с представителями крупных промышленных предприятий Республики Татарстан и соседних регионов. Стороны планируют обсудить вопросы поддержки масштабных проектов и внедрения современных финансовых решений.

В рамках деловой программы форума представители банка участвуют в пленарной сессии "Использование потенциала партнерских финансов в экономическом развитии России". Также в фокусе внимания делегации — панельные сессии, в ходе которых будут обсуждаться темы развития исламских финансов, цифровизации, финансовой грамотности и другие вопросы, актуальные в свете роста экономических связей между Россией и странами исламского мира.

Старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева выступит с докладом на сессии, посвященной влиянию циклической экономики и "зеленых" проектов на развитие России и стран ОИС. Она расскажет о деятельности банка в области ОСК (окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление). Сотрудничество НОВИКОМа с финансовой системой Таджикистана, продолжающееся с 2010 года, станет темой выступления Анны Лаврентьевой на заседании Российско-Таджикского делового совета.

Участие НОВИКОМа в KazanForum — это вклад в развитие кооперации на евразийском пространстве, расширение партнерств с промышленностью Татарстана, а также движение к устойчивому и технологически ориентированному будущему России и дружественных ей стран.

XVI Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025" проходит в Казани с 13 по 18 мая. Мероприятие традиционно служит площадкой для диалога между Российской Федерацией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в целях развития деловых связей, инвестиций и совместных проектов.

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