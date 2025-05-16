Sport Baza: футболистов "Крыльев Советов" хотят проверить на детекторе лжи

Из-за невнятной игры в матче с "Нижним Новгородом" нескольких футболистов "Крыльев Советов" планируют отправить на детектор лжи. Об этом пишет Sport Baza.

По словам источников издания, инициатива проверки исходит от руководства области, которое считает, что матч мог не соответствовать принципам проекта "Чистый спорт".

Напомним, встреча клубов прошла 12 мая и завершилась победой нижегородцев со счётом 5:2.

По предварительным данным, проверить на полиграфе намерены защитников Илью Гапонова, Романа Евгеньева и вратаря Сергея Песьякова.

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев сообщил, что сразу после игры поручил сделать заключение по ее итогам:

"Для клуба спортивный результат каждого матча - на вес золота. К сожалению, когда происходят такие матчи - разные мысли приходят в голову. Сразу после игры мною поручено сделать заключение по итогам матча - одновременно произошел ряд факторов, который негативно сказался на игре. В большей степени они связаны с лазаретом и перебором желтых карточек. По факту футболисты, которые определяют игру в защите и полузащите, выбыли из нее.

Если отбросить все эмоции, матч складывался неудачно для нас с первых минут, хотя во втором тайме мы все видели моменты, которые могли не только выровнять ситуацию, но и переломить ее".