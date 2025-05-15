Самарская судостроительная компания присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда"

Компания "А2" (бренд Victory), которая специализируется на производстве алюминиевых и комбинированных лодок длиной 4-15 м, запускает пилотный проект в рамках федеральной инициативы "Производительность труда". Проект реализуется в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать наработанные методики доступными для региональных компаний.

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Участники программы получают доступ к экспертной поддержке, обучающим программам и современным инструментам оптимизации производственных процессов.

"Участие в федеральной программе - это стратегический шаг для нашей компании. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу долгосрочного роста. Это мотивирует нас на дальнейшее движение", - прокомментировал Александр Лукьянов, генеральный директор компании "А2".

На текущий момент реализуется первый этап внедрения современных методик бережливого производства. Рабочая группа компании проходит обучение у экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

Глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил важность участия предприятия в программе: "Включение компаний в федеральный проект "Производительность труда" демонстрирует высокий потенциал региональной промышленности. Это не только способствует развитию конкретного предприятия, но и создает прецедент для других компаний отрасли. Внедрение передовых методик бережливого производства позволит региону выйти на новый уровень эффективности и конкурентоспособности".

О национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика" можно узнать подробнее на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

В Самарской области проект "Производительность труда" давно зарекомендовал себя как отличная нефинансовая мера поддержки со стороны государства. На данный момент 198 региональных предприятий являются участниками проекта и улучшают производственные процессы. Участникам проекта доступны и другие меры поддержки, в том числе налоговые преференции. С 2025 г. принято решение о предоставлении инвестиционного налогового вычета (ИНВ) предприятиям - участникам федерального проекта. Мера поддержки востребована - за 2024 г. 21 региональная организация применила ИНВ на сумму свыше 1 млрд рублей.