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Экономика и бизнес

Точки роста "Северстали" на рынке трубного проката

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22–23 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", на которой представители "Северстали" обозначили ключевые направления роста компании в условиях продолжающейся стагнации мирового и российского рынков стали.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

По словам Сергея Скородумова, руководителя направления продаж производителям трубного проката "Северстали", "объем мощностей по производству трубного проката растет несмотря на продолжающееся сокращение спроса во всех отраслях, что приводит к большему профициту и снижению загрузки". За последние три года мощности по выпуску сварных и бесшовных труб в России увеличились на 2,3 млн тонн, достигнув почти 19,7 млн тонн.

В условиях усиливающейся конкуренции "Северсталь" реализует комплексную стратегию развития, акцентируя внимание на нескольких ключевых направлениях. Среди них — расширение продуктовой линейки, внедрение новых партнерских схем, поиск и развитие новых продуктов и направлений сбыта металлопродукции, а также укрепление рыночных позиций за счет интеграции сбытовых сетей.

Одной из точек роста является расширение продуктовой линейки. "Активно прорабатываем подкат для производства труб с улучшенными свойствами. К примеру, горячекатаный травленый дрессированный прокат дает трубе прочность, высокое качество поверхности и улучшенную геометрию", — рассказал Скородумов. Компания также внедрила двойную сертификацию проката и труб, что, по его словам, "дает преимущества партнерам — позволяет оптимизировать складские запасы под текущие или перспективные проекты, а также оборотный капитал".

Особое внимание "Северсталь" уделяет развитию партнерских схем с переработчиками и трейдерами. "Работа по давальческой схеме дает преимущества обеим сторонам: партнеры-переработчики стабильно загружают свое производство, а мы, в свою очередь, получаем дополнительные мощности в регионе, улучшаем сервис для клиентов — сроки, объем позиции, доставка — и повышаем их лояльность. Залог успеха партнерских схем — командная работа и взаимная ответственность", — подчеркнул Скородумов.

Кроме того, "Северсталь" делает ставку на поиск новых рынков сбыта, как пример — развитие технологий стального строительства, в частности, решений на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). "Одно из перспективных направлений на российском рынке — технологии строительства на стальном каркасе, которые позволяют клиентам на 30% увеличить скорость строительства и на 20% снизить стоимость обустройства фундамента", — отметил Скородумов.

Серьезным шагом для укрепления позиций "Северстали" на рынке стало приобретение в 2024 году крупнейшей федеральной сбытовой сети трубной продукции "А ГРУПП", которое позволило существенно расширить присутствие компании на вторичном рынке металлопроката и увеличить складские мощности по всей стране.

В своем выступлении коммерческий директор "А ГРУПП" Анатолий Плотников подчеркнул, что даже в условиях снижения спроса региональная и номенклатурная диверсификация, а также развитая складская и транспортная логистика позволяют компании сохранять устойчивые позиции на рынке. "Мы видим, что благодаря широкой географии присутствия, комплексному ассортименту и эффективной логистике, компания может быстро реагировать на изменения спроса и поддерживать высокий уровень сервиса для клиентов, — отметил Плотников. — Это особенно важно сейчас, когда рынок отличается высокой конкуренцией и требует гибкости в работе с разными сегментами потребителей".

По его словам, интеграция сбытовой сети и развитие партнерских программ позволяют "Северстали" расширять клиентскую базу и выходить на новые рыночные сегменты: "По итогам 2024 года доля новых клиентов в общем количестве составила 28%.Сегодня рынок меняется, и всё больше запросов поступает от небольших, но крайне требовательных к сервису компаний. Благодаря развитой логистике, широкому ассортименту и высокому уровню обслуживания, компания успешно удовлетворяет потребности этой аудитории, предлагая индивидуальные решения и поддерживая высокий стандарт качества на всех этапах взаимодействия. Такой фокус на развитии клиентского сервиса и гибких решений позволяет нам формировать долгосрочные отношения и обеспечивать потребности самых разных категорий потребителей. Наша цель — совместно с партнерами расширять географию поставок и дотягиваться до конечного клиента с гарантированно качественной трубой".

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK и канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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