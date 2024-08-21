Как избежать стресса 1 сентября: психолог ВСК рассказал о правильной подготовке школьника к началу учебного года

Скоро наступит сентябрь, и после беззаботных летних каникул дети и подростки возвращаются к учебному процессу. Для многих этот переход может быть непростым и сопровождаться стрессом и ростом тревожности. Как помочь детям и подросткам адаптироваться к школьной жизни, рассказала Анна Власова, консультативный психолог Страхового Дома ВСК.

Чтобы комфортно влиться в учебный процесс, важно придерживаться нескольких простых советов, которые могу отличаться в зависимости от возраста ученика. Так, младшим школьникам (7-12 лет) рекомендованы:

Постепенный переход к учебному процессу: важно начать с введения привычного распорядка дня за неделю до начала учебного года — раньше ложиться спать и просыпаться, уменьшать время, отводимое на просмотр телевизора и игры, увеличивать продолжительность дневного сна.

Школьная подготовка — как ритуал: за неделю до начала учебы загляните в школьный рюкзак, проверьте наличие всех необходимых канцелярских товаров, приобретите новую одежду и обувь. Такая подготовка позволит ребенку чувствовать себя более уверенным и готовым к школьным будням.

Общение со сверстниками: позвольте ребенку пообщаться с друзьями перед началом учебы. Это поможет ему чувствовать себя более комфортно в школьной среде.

Приятные школьные ритуалы: создайте приятные традиции, связанные со школой — это может быть вкусный завтрак, любимая музыка по пути в школу, поощрения за успехи в учебе. Все это будет вызывать у ребенка положительные эмоции и ассоциации со школой.

Для родителей подростков (13-17 лет) рекомендации следующие:

Поговорите с подростком о его планах на учебный год. Какие предметы его интересуют, какие цели он ставит перед собой? Пусть ребенок почувствует ваше участие в планировании его будущих событий. Это как совместный путь к новым вершинам, где подросток чувствует поддержку и доверие родителей.

Если подросток испытывает сильный стресс или тревожность от возвращения в школу, обратитесь к специалисту — психологу, психотерапевту или школьному психологу. Профессиональная помощь поможет найти правильный путь к спокойствию и уверенности.

Помогите подростку найти увлечение, которое будет его занимать в свободное время и поможет ему снять напряжение.

Поощряйте самостоятельность подростка — позвольте ему планировать свой день, принимать решения, не контролируйте каждый его шаг.

Чтобы минимизировать стресс и тревожность, необходимы регулярные физические нагрузки. Мотивируйте ребенка заниматься спортом, ходить на прогулки на свежем воздухе, играть в активные игры. Также можно научить ребенка простым техникам релаксации: глубокому дыханию, медитации, йоге. Эти методы помогут снять напряжение и успокоиться.

Важно помнить, что поведение родителей сильно влияет на психологическое состояние ребенка. Взрослым не стоит давить на ребенка, требовать от него идеального поведения и отличных оценок. Важно создать атмосферу доверия и поддержки. Адаптация к новому учебному году может занять время, поэтому стоит проявлять терпение, не ожидая мгновенных блестящих результатов. Родителям также важно регулярно общаться с ребенком, интересоваться его делами, слушать его мнение и не обесценивать чувства. В топ-10 ошибок родителей перед подготовкой ребенка к школе также входят:

Игнорирование процесса подготовки ребенка к школе, перекладывание ответственности за сборы и организацию на самого ребенка. Навязывание ребенку чрезмерного количества дополнительных занятий и кружков. Важно оставлять время для отдыха и личного развития. Использование страха и негативной мотивации. Чаще всего это беседы о школьной жизни преимущественно в негативном свете, рассказы о строгих учителях, плохих оценках и неудачах. Сравнение с другими детьми — это может сформировать у ребенка чувство неполноценности и неуверенности. Отсутствие интереса к делам ребенка в школе, разговоров о его впечатлениях и проблемах. Ограничение свободы выбора — одежды, кружков или друзей, подавление индивидуальности. Завышенные ожидания — установка нереальных целей перед ребенком, что может вызывать чувство беспомощности и разочарования при невозможности их достижения. Превращение школы в наказание: восприятие школы как места, где ребенку неинтересно и неприятно, что может вызвать чувство отвращения к учебе. Навязывание ребенку идеи о безусловном подчинении учителю, подавление его критического мышления и желания задавать вопросы. Превращение успеха в учебе в главный критерий любви и принятия, что может привести к неуверенности в собственных силах.

"Отсутствие должной подготовки к началу учебы может привести к возникновению стресса и тревожности. Ребенок может начать испытывать страх перед неизвестностью. Стресс и тревожность могут проявляться в разных формах — это и изменения в поведении, и нарушения сна, потеря аппетита, головные боли, раздражительность, плаксивость. Важно не наказывать ребенка за плохое поведение, а попытаться понять его причины. Помните — успешная адаптация к новому учебному году зависит от совместных усилий родителей и детей. Создайте атмосферу доверия, поддержки и понимания, и ваш ребенок сможет легко и с удовольствием вернуться к школьным будням", — отмечает Анна Власова, консультативный психолог Страхового Дома ВСК.