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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня государственного флага РФ

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня государственного флага Российской Федерации.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы отмечаем значимый для каждого россиянина праздник — День Государственного флага! Этот праздник символизирует неразрывность истории России, единство нашего народа и преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет нас в стремлении отстоять суверенитет нашего государства", - сказал глава региона.

Он напомнил, что под триколором россияне защищают территориальную целостность страны и традиционные духовно-нравственные ценности.

"В условиях агрессии неонацистского киевского режима и жестких санкций со стороны коллективного Запада мы добиваемся значимых результатов в сфере экономики, науки, культуры и спорта", - отметил Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора подчеркнул: жители Самарской области вносят свой весомый вклад в достижение национальных целей развития России, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прилагают все силы для приближения победы в СВО, укрепляют межнациональное и межконфессиональное согласие, воспитывают в подрастающем поколении уважение к богатому историческому наследию нашей Родины.

"Уверен, держа равнение на наш стяг, честно трудясь на благо страны, сохраняя любовь к родной земле, мы обязательно добьемся намеченного. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и веры в большое будущее нашего Отечества!", - заключил Вячеслав Федорищев.

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