Волонтеры Куйбышевского НПЗ помогли первоклассникам собраться в школу

В этом году самарские нефтепереработчики стали участниками благотворительной акции Самарского отделения Российского детского фонда "В школу — вместе!".

Они приобрели и вручили детям школьные принадлежности: несколько десятков рюкзаков, большое количество тетрадей, цветных карандашей, ручек, ластиков, альбомов, а ещё краски, пластилин, фломастеры — все, что обязательно потребуется будущим ученикам на уроках. Помощь оказана малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Волонтёры пожелали ребятам успехов в учебе, новых надежных друзей и хорошего настроения на весь учебный год.