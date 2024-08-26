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Культура

В Самаре пройдет фестиваль "Территория моды"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Модное комьюнити "Территория моды" примет участие в фестивале "ВолгаФест-2024. Другие берега", который стартует в Самаре 26 августа и продлится до 1 сентября.

Фото: Мария Филатова

13 брендов одежды, обуви и аксессуаров представят свою продукцию в шатрах, установленных на набережной в районе Струковского сада. В течении недели можно будет примерить и приобрести модные изделия, лично пообщаться с дизайнерами-создателями, а также посетить тематические лекции и мастер-классы.

Впервые фестиваль "Территория моды" прошел два года назад и собрал около 100 предпринимателей из Самарской области. В этом году зарегистрировано 150 участников — причем из разных регионов страны.

Дизайнер и основатель проекта "АРТЕЛЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ" Светлана Воскресенская рассказала, что придерживается принципов "медленной", экологичной моды, что стало базой для коллекций.

"Мечтаю одеть россиян в российское! Коллекции выпускаются малыми партиями, без перепроизводства. Это изделия ручной работы, часто без оверлока, высокого качества исполнения и долгой "носибельности". Часть коллекции выполнена на лоскутный манер из тканей дизайнерских текстильных домов и имеющих в своем составе только органические волокна", — рассказала Светлана.

Поддержку в организации маркет-фестиваля оказывает правительство Самарской области. Основная задача — создать площадку для продвижения региональных брендов. Одним из значимых результатов стало открытие новых производств, новых торговых пространств, где уже не первый год демонстрируются дизайнерские решения и модные коллекции.

Что еще интересного можно будет увидеть на "ВолгаФесте" — читайте в нашей новости

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