Основано на реальных хитах: путь "Комбинации" с саратовских улиц до вершин хит-парадов — премьера на Wink.ru 6 сентября

Премьера самого ожидаемого сериала онлайн-кинотеатра Wink.ru про путь к успеху первой в СССР женской поп-группы "Комбинация" (16+) состоится 6 сентября 2024 года. Главные роли в байопике исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Владимир Канухин. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "‎Балет"‎, "Чистые" и другие).

История разворачивается в совершенно фантастическое время, когда простой провинциальный милиционер мог в самое короткое время стать воротилой шоу-бизнеса. Песни "Комбинации" знают и любят до сих пор, и это лучшее свидетельство того, как 80-е и 90-е продолжают отражаться в сегодняшнем дне. В сериале знакомые всем хиты ("Рашн гёрлз", "Американ бой", "‎Не забывай"‎ и "Бухгалтер") представлены в новых ярких аранжировках, чтобы освежить звучание всем известных композиций для новой аудитории.

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Фото со съемок

В съемках сериала приняли участие реальные участники событий. Экс-солистка группы Алена Апина в роли преподавательницы консерватории встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. В эпизодической роли в сериале появится и действующая солистка группы Татьяна Иванова, роль которой исполнила Елизавета Базыкина. Роль Натальи, жены Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец — реальная дочь Натальи Шишининой. На съемки также приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.

Татьяна Иванова, солистка группы "Комбинация":

"История создания группы достаточно интересна, но я была удивлена, что кого-то она сподвигнет снять целый сериал. Мы много общались с создателями проекта, смотрели вместе старые видео, я рассказывала о жизни и группе. В вопросе выбора актрисы на главную роль я полностью положилась на режиссера и осталась очень довольна. Лиза Базыкина — прекрасная девушка и актриса, мы познакомились лично и много общались, она очень точно во многих моментах сериала меня "схватила". Я уже видела часть серий и очень много моментов, которые возвращают меня на много лет назад, особенно трогательные кадры с моей семьей".

Съемки масштабного байопика стартовали в конце прошлого года в Москве и продолжились в Петербурге и Саратове. В родном для "Комбинации" городе снимали сцены формирования группы, работу над первыми клипами и концертами. Однако основная часть съемочного процесса прошла в Санкт-Петербурге, там снимали самую трагичную сцену — гибель продюсера группы Александра Шишинина, а в павильоне "Ленфильма" — клип на легендарную песню "Бухгалтер" и сцену из кинофильма "Мордашка", в котором принимали участие солистки группы.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru:

"Мы продолжаем расширять нашу линейку Wink Originals и впервые в ней появляется байопик известной отечественной группы. Наш новый проект будет интересен всем поколениям. Кто-то будет ностальгировать по временам своей юности. А молодёжь увидит любимых молодых артистов, услышит модный саундтрек и, возможно, лучше начнёт понимать мам и пап, которые вместе с "Комбинацией" прошли сложный путь. Пережили распад страны, отказ от единственно верной идеологии, окунулись в рыночную экономику и неизбежный криминальный рост. Кто-то тогда начал воротить миллионами, а многие мечтали про "два кусочека колбаски". И на этом фоне появились новые песни, которые стали символом времени".

Восьмисерийный байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы "Комбинация": Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Но в центре истории — судьба продюсера группы Александра Шишинина (Никита Кологривый). По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова), создав первую в Советском Союзе женскую группу. Все участники группы — девушки, которые с помощью песен рассказывают о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Готовящееся к выходу драмеди станет первым совместным проектом "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк" ("Король и Шут", "‎Триггер"‎)‎. Серии будут выходить с 6 сентября по пятницам.