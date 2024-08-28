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Утверждена программа "Жигулевской мили" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна программа Фестиваля скорости на открытой воде "Жигулевская миля 2024", который пройдет в Тольятти с 27 по 29 сентября.

Фестиваль на открытой воде "Жигулевская миля 2024" проводит команда "Энтузиасты скорости" — организаторы и создатели уникального Международного фестиваля скорости на льду "Байкальская миля", ежегодно проходящего на всемирно известном озере с 2019 г., Фестиваля скорости на открытой воде "Балтийская миля" в Санкт-Петербурге (Кронштадт) и Национального фестиваля скорости на льду "Жигулевская миля", который впервые прошел в Тольятти в феврале 2024 г. на ледовой акватории Жигулевского моря.

Ключевое событие фестиваля — одиночные скоростные заезды на дистанциях 381 м (Малая Жигулевская миля), 470 м (Балтийская миля) и сверхскоростные заезды на дистанцию 762 м. Все эти величины не случайны и носят символический характер: самая глубокая точка Балтийского моря — 470 м, самая высокая точка Жигулевских гор — 381 м. В субботу, 28 сентября, на акватории встретятся участники на самой разнообразной водно-моторной технике — от гидроциклов и скутеров до моторных лодок и кастомных автомобилей-амфибий, способных ходить по воде и перемещаться на больших скоростях. Также состоятся скоростные заезды чемпионских гоночных судов на водно-моторной технике "класса Формула-1". 

29 сентября на акватории Жигулевского моря пройдет показательная Гонка чемпионов на воде. Традиционные зимние соревнования, проводимые АвтоВАЗом, ежегодно собирают самых титулованных спортсменов со всех уголков страны. Летняя водная Гонка чемпионов также станет точкой притяжения звезд всероссийских и национальных соревнований на водно-моторной технике. Впервые парные скоростные заезды пройдут на дистанции Жигулевской мили — 1433 м, равной конвейеру легендарного завода АвтоВАЗ, который уже в третий раз станет Титульным партнером фестиваля. 

Получить представление о природных красотах и уникальности территории, примыкающей к Тольятти, будет возможность в шатре Росзаповедцентра на новой набережной Тольятти 28 и 29 сентября. Национальные парки "Бузулукский бор", "Самарская Лука" и Жигулевский государственный заповедник готовят программы знакомства со своей территорией для гостей фестиваля, а также фотовыставки, лекции и мастер-классы.

Утро первого фестивального дня начнется с "заповедной зарядки", а продолжится заплывом на SUP-досках — участники преодолеют дистанцию Жигулевской мили в 1433 метра.

В финальный день "Жигулевской мили" состоится велопробег от площади у Дворца бракосочетаний до новой набережной Тольятти.

Фестиваль "Жигулевская Миля 2024" пройдет при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Тольятти. Содействие в проведении фестиваля также оказывают Русское географическое общество, Росзаповедцентр, Росрыболовство, спортивный клуб "Сила ветра" и общественное объединение "ВелоТольятти".

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