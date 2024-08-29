Заключительный тур Кубка Сахарова окончился для "Ладьи" победой.

Состав тольяттинской "молодежки" претерпел незначительные изменения по сравнению со вчерашней победной игрой. Из заметного стоит выделить появление Артема Жомова во второй паре защитников вместо Никиты Сташевского, а также новых партнеров у Тараса Зацепина в четвертой тройке атаки — Макара Рулина и Дениса Ермоловича. Основным голкипером на поединок оказался заявлен Семен Фролов.

"Ладья" начала матч очень активно и быстро повела в счете. Михаил Ворфоломеев не без помощи легкого рикошета от клюшки защитника "Спутника" переправил шайбу в цель — 1:0. Далее тольяттинцы продолжили владеть инициативой, что привело к еще одному взятию ворот незадолго до перерыва — Павел Бабенко пальнул от синей линии, снаряд попал в Артемия Кузнецова и уже от него отскочил в сетку. 2:0.

После перерыва подопечные Сергея Лопушанского уверенно контролировали ход встречи и на 32-й минуте увеличили свое преимущество — Максим Власов на чужом пятаке выше всяких похвал сработал на добивании и помог реализовать большинство. 3:0. В третьем периоде хоккеисты "Ладьи" просто смели оборону соперника. Михаил Ворфоломеев, Кирилл Горбунов и Данил Бородин поочередно поразили ворота "Спутника", доведя итоговый счет до крупного — 6:0!

Таким образом, "Ладья" стала победителем предсезонного Кубка Сахарова, опередив ярославский "Локо-76" на одно очко.