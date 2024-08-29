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Хоккей Спорт

"Ладья" стала победителем предсезонного Кубка Сахарова

ТОЛЬЯТТИ. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заключительный тур Кубка Сахарова окончился для "Ладьи" победой.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Состав тольяттинской "молодежки" претерпел незначительные изменения по сравнению со вчерашней победной игрой. Из заметного стоит выделить появление Артема Жомова во второй паре защитников вместо Никиты Сташевского, а также новых партнеров у Тараса Зацепина в четвертой тройке атаки — Макара Рулина и Дениса Ермоловича. Основным голкипером на поединок оказался заявлен Семен Фролов.

"Ладья" начала матч очень активно и быстро повела в счете. Михаил Ворфоломеев не без помощи легкого рикошета от клюшки защитника "Спутника" переправил шайбу в цель — 1:0. Далее тольяттинцы продолжили владеть инициативой, что привело к еще одному взятию ворот незадолго до перерыва — Павел Бабенко пальнул от синей линии, снаряд попал в Артемия Кузнецова и уже от него отскочил в сетку. 2:0.

После перерыва подопечные Сергея Лопушанского уверенно контролировали ход встречи и на 32-й минуте увеличили свое преимущество — Максим Власов на чужом пятаке выше всяких похвал сработал на добивании и помог реализовать большинство. 3:0. В третьем периоде хоккеисты "Ладьи" просто смели оборону соперника. Михаил Ворфоломеев, Кирилл Горбунов и Данил Бородин поочередно поразили ворота "Спутника", доведя итоговый счет до крупного — 6:0!

Таким образом, "Ладья" стала победителем предсезонного Кубка Сахарова, опередив ярославский "Локо-76" на одно очко.

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