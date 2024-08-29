Открыт прием работ на премию имени Бориса Кожина

Книготорговая компания "Метида" объявила о начале приема работ на соискание II областной творческой премии имени Бориса Александровича Кожина, известного кинодокументалиста и летописца Самарского края.

Премия учреждена компанией в 2023 году. Ее задача — сохранить и приумножить наследие Бориса Кожина, оказывая поддержку журналистам и писателям, который рассказывают о людях, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание Самарского региона по различным направлениям, таким как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д.

В этом году призовой фонд составляет 150 тыс. рублей

"Есть люди, назовем их "катализатором" или "закваской", которые не только действуют, но и создают вокруг себя поле, притягивающее других. В результате появляется комьюнити, увлеченное генерацией идей и концепций, созиданием возможностей, технологий и продуктов, которые, в конечном счете, делают нашу жизнь лучше и веселее. Таких, как Кожин, немного, но они, конечно же, всегда были, есть и сейчас. А потому нам очень хотелось бы, чтобы люди знали эти имена, ценили, помнили и продолжали их дела", - отмечают организаторы конкурса.

В жюри конкурса входят представители Союза журналистов Самарской области, Самарской областной организации молодых литераторов, информационного портала "Волга Ньюс", книготорговой компании "Метида" и семьи Бориса Кожина.

Положение о премии опубликовано на сайте www.metida.ru. Одним из условий участия в конкурсе является публикация работы не ранее 1 ноября 2023 года. Прием работ проводится до 31 октября текущего года. Их необходимо прислать на адрес premium@metida.ru. Справки по телефону 8 927 755-65-39 (секретарь оргкомитета премии Маргарита Пикулик).