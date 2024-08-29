Самарский спортсмен стал победителем этапа Кубка России по вейкборду

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Федерация воднолыжного спорта России проводит серию соревнований — Кубок России по вейкборду. Второй этап проходил на трассах "Доброго вейкпарка" во Владимирской области в открытой возрастной категории среди мужчин и женщин.

Фото: Федерация воднолыжного спорта России