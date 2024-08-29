Самарский спортсмен стал победителем этапа Кубка России по вейкборду

Федерация воднолыжного спорта России проводит серию соревнований — Кубок России по вейкборду. Второй этап проходил на трассах "Доброго вейкпарка" во Владимирской области в открытой возрастной категории среди мужчин и женщин.
17-летний Владимир Балаев из Самарской области справился с заездами лучше более опытных соперников и показал первые результаты как в квалификации, так и в финале.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))