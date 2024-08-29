ВСК Университет запускает новые программы обучения с возможностью получения официальных документов

Специалисты смогут повысить компетенции в использовании искусственного интеллекта для бизнеса, управлении проектами в строительстве и корпоративном страховании.
ВСК Университет оказывает услуги в сфере проведения образовательных мероприятий. Обучение прошли уже несколько десятков тысяч слушателей, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) составил 9,8 из 10.
Учреждение предлагает организациям и частным клиентам более 80 образовательных сервисов. Программы разработаны с учетом актуальных тенденций и потребностей рынка. Каждое обучение включает теоретические и практические модули, что позволяет участникам не только усвоить материал, но и эффективно применять его в своей профессиональной деятельности.
17 и 18 октября ВСК Университет проведет интенсив по одному из новых направлений обучения — корпоративному страхованию для профессионалов. В рамках мероприятия эксперты будут освещать главные вопросы, возникающие из-за нестабильности на рынке.
Также теперь, с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности, слушатели ВСК Университета смогут получить официальные документы: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации и сертификат о дополнительном образовании. Эти документы подтверждают уровень компетенций участников программы и соответствуют современным требованиям.
"Мы создаем сообщество, в котором каждый партнер чувствует поддержку и участие. Образовательные услуги, которые мы предлагаем, — это не только шаг к развитию экосистемы отношений, это весомый вклад в успех и благополучие наших слушателей", — прокомментировал достижения Корпоративного Университета Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"ВСК Университет — первая полноценная образовательная организация, которая предоставляет слушателям возможности не только приобретать экспертные знания по страховой тематике, но и получать дополнительное профессиональное образование по более чем 80 программам развития "мягких" навыков, управленческих компетенций и передовых направлений, таких как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта", — отметил Александр Анапольский, ректор ВСК Университета.
Ознакомиться с образовательными сервисами ВСК Университета и подать заявку на участие можно на сайте организации https://university.vsk.ru.
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.