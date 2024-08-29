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Экономика и бизнес

ВСК Университет запускает новые программы обучения с возможностью получения официальных документов

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты смогут повысить компетенции в использовании искусственного интеллекта для бизнеса, управлении проектами в строительстве и корпоративном страховании.

ВСК Университет оказывает услуги в сфере проведения образовательных мероприятий. Обучение прошли уже несколько десятков тысяч слушателей, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) составил 9,8 из 10.

Учреждение предлагает организациям и частным клиентам более 80 образовательных сервисов. Программы разработаны с учетом актуальных тенденций и потребностей рынка. Каждое обучение включает теоретические и практические модули, что позволяет участникам не только усвоить материал, но и эффективно применять его в своей профессиональной деятельности.

17 и 18 октября ВСК Университет проведет интенсив по одному из новых направлений обучения — корпоративному страхованию для профессионалов. В рамках мероприятия эксперты будут освещать главные вопросы, возникающие из-за нестабильности на рынке.

Также теперь, с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности, слушатели ВСК Университета смогут получить официальные документы: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации и сертификат о дополнительном образовании. Эти документы подтверждают уровень компетенций участников программы и соответствуют современным требованиям.

"Мы создаем сообщество, в котором каждый партнер чувствует поддержку и участие. Образовательные услуги, которые мы предлагаем, — это не только шаг к развитию экосистемы отношений, это весомый вклад в успех и благополучие наших слушателей", — прокомментировал достижения Корпоративного Университета Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"ВСК Университет — первая полноценная образовательная организация, которая предоставляет слушателям возможности не только приобретать экспертные знания по страховой тематике, но и получать дополнительное профессиональное образование по более чем 80 программам развития "мягких" навыков, управленческих компетенций и передовых направлений, таких как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта", — отметил Александр Анапольский, ректор ВСК Университета.

Ознакомиться с образовательными сервисами ВСК Университета и подать заявку на участие можно на сайте организации https://university.vsk.ru.

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