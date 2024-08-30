Диана Шнайдер продолжает выступление на US Open в одиночке, но проиграла в паре

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер продолжает успешное выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису, но проиграла в паре, сообщает championat.com.

В одиночке Диане удалось пробиться в третий круг соревнований. В матче второго раунда она обыграла 67-ю ракетку мира датскую теннисистку Клару Таусон. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. На счету Таусон семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Дианы станет итальянка Сара Эррани. Встреча соперниц должна состояться в субботу, 31 августа.

А в парном разряде US Open дуэт Шнайдер и Линды Носковой (Чехия) уступил на старте Хэрриет Дарт (Великобритания) и Диан Парри (Франция). Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:7.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В рамках встречи Шнайдер и Носкова выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Дарт и Парри четыре эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.