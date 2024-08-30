Диана Шнайдер продолжает выступление на US Open в одиночке, но проиграла в паре

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер продолжает успешное выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису, но проиграла в паре, сообщает championat.com.
В одиночке Диане удалось пробиться в третий круг соревнований. В матче второго раунда она обыграла 67-ю ракетку мира датскую теннисистку Клару Таусон. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. На счету Таусон семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Дианы станет итальянка Сара Эррани. Встреча соперниц должна состояться в субботу, 31 августа.
А в парном разряде US Open дуэт Шнайдер и Линды Носковой (Чехия) уступил на старте Хэрриет Дарт (Великобритания) и Диан Парри (Франция). Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:7.
Матч продолжался 2 часа 6 минут. В рамках встречи Шнайдер и Носкова выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Дарт и Парри четыре эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!