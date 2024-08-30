Кирилл Галанов: благодаря фиджитал-спорту мы хотим привить интерес к здоровому образу жизни и развивать здоровый дух нации

В феврале этого года на базе Самарского университета свои двери открыла фиджитал-резиденция "Тетрис" — комплексный физкультурно-популярный проект по вовлечению молодежи Самары в возрасте от 17 до 25 лет в систематические занятия физической культурой и спортом посредством популяризации и развития фиджитал-спорта в Самарской области.

Руководитель проекта "Тетрис", преподаватель и заместитель директора по молодежной политике в Институте информатики и кибернетики Кирилл Галанов рассказал о создании и реализации проекта, о том, чем живет резиденция сейчас.

Что такое фиджитал-спорт?

Фиджитал-спорт — направление, сочетающее традиционные виды спорта и компьютерные игры. Соревнования проходят в два этапа: участники соревнуются на настоящем поле, например в мини-футболе, а затем продолжают соревноваться на футбольном стимуляторе, например FIFA.

Расскажите о вашем проекте? Какая у него цель?

На данный момент спорт очень сильно теряет позиции, особенно среди людей диджитал-сферы и у молодежи в целом. Поэтому на базе Самарского университета мы создали проект "Тетрис", который позволяет повысить интерес молодых людей к спорту — это его основная цель. Фиджитал-резиденция стала первой подобной комплексной локацией на территории страны. Мы хотим популяризировать спорт, привить интерес к здоровому образу жизни и развивать здоровый дух нации.

Как вам пришла в голову идея проекта?

"Тетрис" был придуман совместно с Денисом Игоревичем Орловым, начальником отдела реализации молодежной политики управления внеучебной работы в Самарском университете. Идея пришла ему, мы с ним списались и продумали проект для студентов нашего института, а затем уже масштабировали его на молодежь Самарской области в целом.

Кто помог в реализации?

В реализации помог Денис Игоревич Орлов, а также управление внеучебной работой, да и в целом Самарский университет. Проект стал победителем грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты". На выигранные деньги было куплено оборудование для фиджитал-резиденции, а найти помещение и сделать в нем ремонт получилось благодаря Самарскому университету.

У резиденции одно помещение?

На данный момент у нас оборудовано одно помещение, оно представляет собой киберпространство на базе компьютерного класса кафедры физвоспитания, которое стало тренировочной базой для киберспортивного объединения университета. В помещении оборудовано 10 игровых мест и 1 место администратора. При создании пространства был сохранен функционал компьютерного класса. В дальнейшем мы планируем расширяться.

Какие мероприятия и соревнования были проведены в рамках проекта?

Были организованы и проведены тренировки по фиджитал спорту, городские спортивные и физкультурные соревнования по фиджитал спорту и занятия для команды по фиджитал-спорту. С учетом имеющегося в университете скалодрома были проведены тренировки и пробные соревнования по скалолазанию на стыке традиционного скалолазания и VR-симулятора. Участниками мероприятий проекта стало 400 человек.

Сколько на данный момент участников в резиденции?

Примерно 50-60 человек, пока только наши студенты, и все они участники киберспортивного объединения.

Участником резиденции может стать любой желающий?

Да, для участия необходимо отправить заявку через сообщения нашего сообщества ВК vk.com/fr_tetris. Также в группе доступно расписание мероприятий киберпространства.

Чем живет резиденция сейчас?

Сейчас резиденцию уже полностью оборудовали мелкими деталями и вещами. Со следующего года туда въезжает киберспортивное объединение Самарского университета, которое будет проводить на базе резиденции различные мероприятия. В ноябре 2023 года на базе резиденции прошел тур кубка международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал "Игры Будущего" по городам Российской Федерации. Сейчас мы общаемся с коллегами из СамГТУ по фиджитал и киберспортивным дисциплинам. Мы хотим помочь им в организации их проекта по фиджитал-спорту. Мы активно налаживаем контакты и связи для того, чтобы наша резиденция начала работать в полную силу, чтобы мы могли реализовать какие-то интересные проекты для студентов нашего и других университетов, ну и в целом для молодежи Самарской области.