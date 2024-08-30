Кирилл Галанов: благодаря фиджитал-спорту мы хотим привить интерес к здоровому образу жизни и развивать здоровый дух нации

В феврале этого года на базе Самарского университета свои двери открыла фиджитал-резиденция "Тетрис" — комплексный физкультурно-популярный проект по вовлечению молодежи Самары в возрасте от 17 до 25 лет в систематические занятия физической культурой и спортом посредством популяризации и развития фиджитал-спорта в Самарской области.
Руководитель проекта "Тетрис", преподаватель и заместитель директора по молодежной политике в Институте информатики и кибернетики Кирилл Галанов рассказал о создании и реализации проекта, о том, чем живет резиденция сейчас.
Что такое фиджитал-спорт?
Фиджитал-спорт — направление, сочетающее традиционные виды спорта и компьютерные игры. Соревнования проходят в два этапа: участники соревнуются на настоящем поле, например в мини-футболе, а затем продолжают соревноваться на футбольном стимуляторе, например FIFA.
Расскажите о вашем проекте? Какая у него цель?
На данный момент спорт очень сильно теряет позиции, особенно среди людей диджитал-сферы и у молодежи в целом. Поэтому на базе Самарского университета мы создали проект "Тетрис", который позволяет повысить интерес молодых людей к спорту — это его основная цель. Фиджитал-резиденция стала первой подобной комплексной локацией на территории страны. Мы хотим популяризировать спорт, привить интерес к здоровому образу жизни и развивать здоровый дух нации.
Как вам пришла в голову идея проекта?
"Тетрис" был придуман совместно с Денисом Игоревичем Орловым, начальником отдела реализации молодежной политики управления внеучебной работы в Самарском университете. Идея пришла ему, мы с ним списались и продумали проект для студентов нашего института, а затем уже масштабировали его на молодежь Самарской области в целом.
Кто помог в реализации?
В реализации помог Денис Игоревич Орлов, а также управление внеучебной работой, да и в целом Самарский университет. Проект стал победителем грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты". На выигранные деньги было куплено оборудование для фиджитал-резиденции, а найти помещение и сделать в нем ремонт получилось благодаря Самарскому университету.
У резиденции одно помещение?
На данный момент у нас оборудовано одно помещение, оно представляет собой киберпространство на базе компьютерного класса кафедры физвоспитания, которое стало тренировочной базой для киберспортивного объединения университета. В помещении оборудовано 10 игровых мест и 1 место администратора. При создании пространства был сохранен функционал компьютерного класса. В дальнейшем мы планируем расширяться.
Какие мероприятия и соревнования были проведены в рамках проекта?
Были организованы и проведены тренировки по фиджитал спорту, городские спортивные и физкультурные соревнования по фиджитал спорту и занятия для команды по фиджитал-спорту. С учетом имеющегося в университете скалодрома были проведены тренировки и пробные соревнования по скалолазанию на стыке традиционного скалолазания и VR-симулятора. Участниками мероприятий проекта стало 400 человек.
Сколько на данный момент участников в резиденции?
Примерно 50-60 человек, пока только наши студенты, и все они участники киберспортивного объединения.
Участником резиденции может стать любой желающий?
Да, для участия необходимо отправить заявку через сообщения нашего сообщества ВК vk.com/fr_tetris. Также в группе доступно расписание мероприятий киберпространства.
Чем живет резиденция сейчас?
Сейчас резиденцию уже полностью оборудовали мелкими деталями и вещами. Со следующего года туда въезжает киберспортивное объединение Самарского университета, которое будет проводить на базе резиденции различные мероприятия. В ноябре 2023 года на базе резиденции прошел тур кубка международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал "Игры Будущего" по городам Российской Федерации. Сейчас мы общаемся с коллегами из СамГТУ по фиджитал и киберспортивным дисциплинам. Мы хотим помочь им в организации их проекта по фиджитал-спорту. Мы активно налаживаем контакты и связи для того, чтобы наша резиденция начала работать в полную силу, чтобы мы могли реализовать какие-то интересные проекты для студентов нашего и других университетов, ну и в целом для молодежи Самарской области.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.