В Самаре на 45% выросли средние зарплаты для специалистов сельского хозяйства

По данным Авито Работы, в Самаре средние предлагаемые зарплаты в сфере сельского хозяйства выросли на 45% по сравнению с прошлым годом, и составили 69 205 рублей в месяц при полной занятости. При этом самым востребованным специалистом в отрасли стал ветеринар — число вакансий по этой профессии выросло на 73%.
Диапазон средних зарплатных предложений за полный рабочий день для новых сотрудников составил 40 000–120 000 рублей в месяц. Данные предоставлены по итогам лета 2024 года.
Помимо ветеринаров, значительный прирост числа вакансий для работников сферы сельского хозяйства наблюдается у скотников. Летом текущего года их стали искать на 71% чаще, чем в 2023 году. В среднем, этим специалистам предлагают 50–140 000 рублей в месяц при полной занятости.
Еще одна профессия со значительный ростом спроса работодателей — мясник (+28%). Летом текущего года кандидатам предлагали в среднем 70 000–160 000 рублей в месяц.
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