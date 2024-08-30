16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из Курумоча в Минск будет летать больше рейсов Мэрия одобрила сокращение парковок для ЖК рядом с фабрикой "Россия" В Самаре на 45% выросли средние зарплаты для специалистов сельского хозяйства На Авито подсказали, как легко продать старый смартфон Большинство покупателей на Авито доверяют верификации через "Госуслуги"

Экономика и бизнес

В Самаре на 45% выросли средние зарплаты для специалистов сельского хозяйства

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Авито Работы, в Самаре средние предлагаемые зарплаты в сфере сельского хозяйства выросли на 45% по сравнению с прошлым годом, и составили 69 205 рублей в месяц при полной занятости. При этом самым востребованным специалистом в отрасли стал ветеринар — число вакансий по этой профессии выросло на 73%.

Диапазон средних зарплатных предложений за полный рабочий день для новых сотрудников составил 40 000–120 000 рублей в месяц. Данные предоставлены по итогам лета 2024 года.

Помимо ветеринаров, значительный прирост числа вакансий для работников сферы сельского хозяйства наблюдается у скотников. Летом текущего года их стали искать на 71% чаще, чем в 2023 году. В среднем, этим специалистам предлагают 50–140 000 рублей в месяц при полной занятости.

Еще одна профессия со значительный ростом спроса работодателей — мясник (+28%). Летом текущего года кандидатам предлагали в среднем 70 000–160 000 рублей в месяц.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1