АО "Транснефть — Приволга" оказало благотворительную помощь Самарской городской больнице им. Н.И. Пирогова

АО "Транснефть — Приволга" оказало благотворительную помощь ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова". Предприятие выделило более 10 млн рублей на приобретение аппарата лазерной хирургии для урологического отделения.
Больница им. Н. И. Пирогова — одна из старейших больниц Самарской губернии, основана в 1875 году. Приоритетным направлением в деятельности больницы является оказание круглосуточной экстренной и плановой медицинской помощи. Кроме этого, оказывается консультативная помощь.
Администрация лечебного учреждения обратилась в компанию с просьбой оказать содействие в покупке лазерного аппарата для литотрипсии (удаления камней). Данный аппарат с использованием инновационного лазера позволяет выполнять хирургические вмешательства с высокой эффективностью.
"При поддержке компании "Транснефть" у нас появился самый современный лазерный хирургический аппарат, который позволяет лечить мочекаменную болезнь у пациентов разных возрастов. Это единственный аппарат с такими качественными характеристиками, что делает его работу уникальной и востребованной на сегодняшний день", — отметил заведующий отделением урологии С. Е. Коновалов.
Сертифицированное и соответствующее всем стандартам качества оборудование позволит обеспечить высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с урологическими заболеваниями. Дистанционная литотрипсия лазером считается самой результативной методикой лечения почечнокаменной болезни.
Поддержка учреждений здравоохранения, находящихся в регионах ведения производственной деятельности компании, является одним из ключевых направлений социальной политики АО "Транснефть — Приволга". В 2020–2021 гг. предприятие оказало благотворительную помощь для подготовки терапевтического и инфекционного корпусов Клиник Самарского Государственного медицинского университета к приему больных с заболеванием COVID-2019.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас