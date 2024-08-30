АО "Транснефть — Приволга" оказало благотворительную помощь Самарской городской больнице им. Н.И. Пирогова

АО "Транснефть — Приволга" оказало благотворительную помощь ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова". Предприятие выделило более 10 млн рублей на приобретение аппарата лазерной хирургии для урологического отделения.

Больница им. Н. И. Пирогова — одна из старейших больниц Самарской губернии, основана в 1875 году. Приоритетным направлением в деятельности больницы является оказание круглосуточной экстренной и плановой медицинской помощи. Кроме этого, оказывается консультативная помощь.

Администрация лечебного учреждения обратилась в компанию с просьбой оказать содействие в покупке лазерного аппарата для литотрипсии (удаления камней). Данный аппарат с использованием инновационного лазера позволяет выполнять хирургические вмешательства с высокой эффективностью.

"При поддержке компании "Транснефть" у нас появился самый современный лазерный хирургический аппарат, который позволяет лечить мочекаменную болезнь у пациентов разных возрастов. Это единственный аппарат с такими качественными характеристиками, что делает его работу уникальной и востребованной на сегодняшний день", — отметил заведующий отделением урологии С. Е. Коновалов.

Сертифицированное и соответствующее всем стандартам качества оборудование позволит обеспечить высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с урологическими заболеваниями. Дистанционная литотрипсия лазером считается самой результативной методикой лечения почечнокаменной болезни.

Поддержка учреждений здравоохранения, находящихся в регионах ведения производственной деятельности компании, является одним из ключевых направлений социальной политики АО "Транснефть — Приволга". В 2020–2021 гг. предприятие оказало благотворительную помощь для подготовки терапевтического и инфекционного корпусов Клиник Самарского Государственного медицинского университета к приему больных с заболеванием COVID-2019.