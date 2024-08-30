16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 сентября изменится порядок смены руководителя организации в ЕГРЮЛ Сотрудники АО "Транснефть – Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника Число финансово грамотных жителей Самары за год достигло 41% ФНС и Корпорация МСП тестируют новый интерфейс ЕНС для юрлиц "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за август

Экономика и бизнес

С 1 сентября изменится порядок смены руководителя организации в ЕГРЮЛ

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

УФНС России по Самарской области предупредило о изменении порядка смены руководителя организации в ЕГРЮЛ. Произойдет это 1 сентября.

Представители налоговой службы напомнили, что президент России Владимир Путин подписал закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ, который вносит изменения, в том числе в законы о государственной регистрации ЮЛ и ИП, об обществах с ограниченной ответственностью, а также основы законодательства РФ о нотариате.

Так, в ООО факт принятия решения об избрании нового руководителя (генерального директора) теперь необходимо будет обязательно удостоверять у нотариуса. Нотариус будет подписывать и направлять заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган в электронном виде. Ранее это делал новый директор организации.

"Указанное изменение позволит сократить случаи захвата компаний и защитить их имущество", — объяснили в УФНС.

Для юридических лиц иных организационно-правовых форм при избрании (назначении) руководителя обязанность по подаче в регистрирующий орган заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет возложена на нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя на заявлении, в рамках одного нотариального действия. Исключение — кредитные и некоммерческие организации, регистрируемые через Банк России и Минюст России.

 

По словам представителей налоговой, это позволит сократить временные и финансовые затраты заявителей.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1