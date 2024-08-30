С 1 сентября изменится порядок смены руководителя организации в ЕГРЮЛ

УФНС России по Самарской области предупредило о изменении порядка смены руководителя организации в ЕГРЮЛ. Произойдет это 1 сентября.
Представители налоговой службы напомнили, что президент России Владимир Путин подписал закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ, который вносит изменения, в том числе в законы о государственной регистрации ЮЛ и ИП, об обществах с ограниченной ответственностью, а также основы законодательства РФ о нотариате.
Так, в ООО факт принятия решения об избрании нового руководителя (генерального директора) теперь необходимо будет обязательно удостоверять у нотариуса. Нотариус будет подписывать и направлять заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган в электронном виде. Ранее это делал новый директор организации.
"Указанное изменение позволит сократить случаи захвата компаний и защитить их имущество", — объяснили в УФНС.
Для юридических лиц иных организационно-правовых форм при избрании (назначении) руководителя обязанность по подаче в регистрирующий орган заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет возложена на нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя на заявлении, в рамках одного нотариального действия. Исключение — кредитные и некоммерческие организации, регистрируемые через Банк России и Минюст России.
По словам представителей налоговой, это позволит сократить временные и финансовые затраты заявителей.
Последние комментарии
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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
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