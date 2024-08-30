Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов: "Мы активно стараемся помогать региону"

В пятницу, 30 августа, в Самарской области с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава ведомства ознакомился с деятельностью ведущих промышленных предприятий региона и обсудил с руководством текущую ситуацию и направления работы на перспективу.

Развитие промышленного производства, в том числе оборонно-промышленного комплекса, достижение технологического суверенитета — одни из ключевых задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

На АО "Авиаагрегат" Антон Алиханов вместе с врио вице-губернатора Самарской области Антоном Емельяненко осмотрел производственные и сборочные цеха, оценил новое оборудование, пообщался с руководством и сотрудниками предприятия. Завод входит в состав отраслевого холдинга "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех", является разработчиком и крупнейшим производителем авиационных шасси в России. Здесь осуществляется разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт шасси для самолетной и вертолетной техники, изготовление комплектующих для различных типов летательных аппаратов и технической продукции для РЖД. Сейчас на предприятии идет масштабная модернизация производственного оборудования, в том числе — в рамках Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ.

Штат пополняется молодыми сотрудниками. Так, оператор станков Иван Квасов рассказал, что последний год обучения в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева совмещал учебу и работу на заводе, после получения диплома продолжил работать здесь же.

По итогам обсуждения текущих задач с руководством завода Антон Алиханов отметил необходимость дальнейшего увеличения производительности труда: "Это одна из ключевых больших целей и задач вообще для всего сектора оборонно-промышленного комплекса. Мало заменить станки — нужно создать стимулы к тому, чтобы производительность росла на системной основе, и у всех людей, которые работают на предприятии, был в этом интерес".

Как пояснил глава Минпромторга РФ, это требует, в том числе нормативно-правовых изменений — сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому заместителю председателя Правительства РФ Денису Мантурову. Одна из задач — повышение производительности за счет поставляющихся на заводы материалов и заготовок. "На примере самарских предприятий будем отрабатывать эти вопросы с крупными металлургами — поставщиками", — добавил Антон Алиханов.

Министр также посетил ПАО "ОДК-Кузнецов". Предприятие входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех" и специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Антон Алиханов ознакомился с работой участков сборки двигателей, корпусов производства компрессоров, сварочного производства и других, принял участие в открытии испытательного стенда для авиационных газотурбинных двигателей. Стенд был полностью реконструирован, здесь заменили пультовый стенд и испытательный бокс, смонтировали новые шахты. Система управления двигателем в ходе испытаний позволяет программировать все режимы работы и автоматически запускать их.

С руководством предприятия Антон Алиханов обсудил вопросы загрузки мощностей ОДК-Кузнецов. Также глава Минпромторга посетил конструкторское бюро на второй площадке предприятия — Центр конструкторских разработок и научных исследований, который был введен в 2023 году.

"Самарское предприятие "ОДК-Кузнецов" — одно из ключевых в корпорации. Посмотрел с коллегами несколько закрытых тематик, которые они завершили не так давно в части разработки новых типов двигателей. Двигателестроение и те, кто работает в этой сфере, гордость нашей страны, — отметил министр. — Порядка 35% территории предприятия — это по сути новые либо глубоко модернизированные цеха. Есть еще над чем работать, но самый главный вопрос для нас — это как продолжение новых разработок, так и достойная загрузка этих мощностей". Как сообщил Антон Алиханов, в этой части ведется совместная работа с Роскосмосом, с Министерством обороны РФ.

Еще одной точкой рабочего визита Антона Алиханова стало АО "Авиакор — авиационный завод", одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Его основные компетенции — строительство самолетов, капитальный ремонт и техническое обслуживание различных типов воздушных судов, компонентное производство. Завод располагает собственным сертифицированным Центром технического обслуживания и ремонта и обладает опытом в области серийного производства гражданских и военных самолетов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства.

Министр промышленности и торговли РФ подчеркнул: это не последний его визит в регион. "Самарская область у нас в лидерах, входит в десятку крупнейших с точки зрения обрабатывающей промышленности в Приволжском федеральном округе, который тоже является насыщенным в плане промышленности, занимает второе место. Очень хорошие компетенции у предприятий — не только что касается авиации и космоса, это и беспилотные летательные аппараты", — отметил он.

За последние три года предприятиям региона были оказаны различные меры поддержки на сумму порядка 230 млрд рублей.

Антон Алиханов выразил уверенность во взаимодействии с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым: "Уверен, что с Вячеславом Андреевичем будем работать активно. Он у нас возглавил сейчас соответствующую комиссию Госсовета. Мы планируем в ближайшее время с ним провести заседание. Он с этой работой уже давно знаком, поэтому думаю, что все знания и опыт, которые он на предыдущем месте работы приобрел, уверенно будет здесь применять на благо промышленности — обрабатывающей промышленности в первую очередь — Самарского региона".

Кроме того, глава ведомства отметил ряд предложений в новый нацпроект "Транспортная мобильность", которые содержат, в том числе существенные меры поддержки платформенных решений для автомобилестроения. По мнению Антона Алиханова, это будет способствовать созданию технологической независимости от импортных поставщиков. "АвтоВАЗ — лидер, и мы должны здесь тоже понять, как двигаться дальше с учетом перестройки, которая последние два года происходит в автомобилестроении", — добавил он.

Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул: над такими важнейшими стратегическими задачами, как достижение технологического суверенитета России, обеспечение обороноспособности страны, работают "Авиаагрегат", "Авиакор", "ОДК — Кузнецов" и другие предприятия региона.

"Безусловно, мы ощущаем мощнейшую, всестороннюю поддержку этих предприятий со стороны федерального правительства, президента России Владимира Владимировича Путина. Это в первую очередь подтверждается высокими производственными показателями предприятий, их активностью в инвестиционной деятельности, развитии и модернизации производственных мощностей", — отметил он.

Руководитель Самарской области выразил уверенность в том, что новый нацпроект "Транспортная мобильность" поможет добиться новых успехов в работе гиганта отечественного автомобилестроения — завода "АвтоВАЗ", обеспечить стабильный рост производства, повышение качества выпускаемых автомобилей, расширение модельного ряда, а также выход на новые рынки.

"Благодарен Антону Андреевичу за визит и личное содействие в решении актуальных вопросов, стоящих сегодня перед ключевыми предприятиями нашего региона. Как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", могу сказать, что его рекомендации будут учтены не только в работе самарских предприятий, но и распространены в другие субъекты страны, — отметил Вячеслав Федорищев. — Рассчитываю на плодотворную совместную работу с федеральным правительством и по другим направлениям промышленности, в том числе машиностроению, металлургии, развитию БПЛА, интеллектуальных систем".