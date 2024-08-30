Политологи оценил итоги встречи врио губернатора Самарской области с президентом РФ

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путин и врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Очевидно, что глава государства старается вникнуть в проблемы региона. Федорищев достаточно подробно описал проблемы, в основе решения которых лежит, безусловно, внимание к жителям, забота о простых людях", — сказал политолог.

По его мнению, Вячеслав Федорищев — молодой лидер, но управленческий опыт имеется — в частности, в сфере экономики и стратегического планирования. В Минэкономразвития он занимался сводом материалов в рамках исполнения "майских указов" президента.

"Этот опыт, кстати, очень помог быстро войти в курс дела и в политическую форму на посту врио губернатора. Опыт работы в федеральном ведомстве дал возможность привлечь к работе в регионе неплохих специалистов и даже подтянуть некоторые связи в Москве. Поддержка президента, которая, безусловно, у Федорищева есть, так сказать, завершает картину: ему все карты в руки", — считает эксперт.

Политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова отметила, что тема инвестпроектов, обозначенная президентом, обозначает главное ожидание от работы Вячеслава Федорищева:

"Самарская область — крупный индустриальный регион. Есть все возможности для мощного рывка вперед, если будет грамотно идти работа по привлечению новых инвестиций и по взаимодействию с существующими инвесторами. От этого зависит главное — зарплаты, благополучие людей, комфортная жизнь. Иначе говоря, у Самарской области есть все основания, чтобы стать еще более богатым и преуспевающим регионом — благодаря беспрецедентной поддержке федерального центра".

Эксперт также отметила, что врио считают "молодой звездой", у него огромный опыт именно в сфере экономики — поэтому его назначение именно в Самарскую область выглядит очень точным:

"Но занимаясь большими проектами, нельзя забывать о людях. Приятное впечатление: Федорищев на встрече сразу заговорил о том, как правительство работает с обращениями граждан, мониторит жалобы и пожелания. Это означает, что врио держит рамку: главный результат экономической политики — это счастье и благополучие живых людей".

Политолог Павел Данилин в свою очередь отметил, что встреча Владимира Путина с врио глав регионов показывает, насколько важными видит глава государства выборы губернаторов: "Его кандидатуры получают персональную поддержку со стороны президента и, тем самым, получают значительную часть народной поддержки, которой делится с ними Владимир Путин. И это еще раз говорит об успешности кадровой политики Кремля, системы подбора и подготовки кадров".

По мнению эксперта, президент оказывает огромное доверие Вячеславу Федорищеву. Тот прошел хорошую школу в Минэкономразвития "А это сегодня особенно важно для Самары — ведь, это индустриальный регион с огромным потенциалом. ВРП региона составляет 2,7 трлн рублей и демонстрирует уверенный рост. Инвестиционный потенциал региона также неплох (1,4 трлн рублей). Особые успехи есть в в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве и фармацевтике".

Павел Данилин считает, что в Самарской области успешно реализуются задачи по социальному развитию региона. На следующие три года предусмотрено 11 млрд рублей на развитие общественного транспорта, из которых по 2 млрд рублей ежегодно планируется выделять на модернизацию городского электротранспорта. В середине июля министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дороги "Обход Тольятти" — скоростную автодорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов. На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" дополнительно нашлось 3,1 млрд рублей. На 2/3 удалось увеличить реализацию программ по благоустройству.

"Да, президент очень внимателен к Самарской области. Сейчас этого мало кто вспомнит, но, несмотря на серьезную внутриполитическую напряженность августа 2000 года, президент совершил одну из своих первых поездок в регионы в статусе главы государства как раз в Самару в конце августа-начале сентября того года", — отметил политолог.