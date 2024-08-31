Эксперт: "За победу врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева высказались 82% опрошенных"

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко прокомментировал рабочую встречу президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

"На посту врио губернатора Вячеслав Федорищев — три месяца, но сумел установить элитный баланс в регионе и привлечь серьезную поддержку федерального центра для социально-экономического развития Самарской области:

— реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн руб. Наиболее крупные проекты — в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве и фармацевтике;

— в 2024 г. завершится реализация порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 млрд руб.;

— уровень безработицы — на историческом минимуме", — говорит эксперт.

Федорищев подчеркнул, что работа правительства основывается на обращениях граждан. На первом месте по количеству обращений — ремонт дорог и общественный транспорт, на втором — система ЖКХ, на третьем — благоустройство.

"Вот некоторые результаты по этим направлениям, достигнутые за время работы Федорищева врио губернатора:

— на следующие три года предусмотрено 11 млрд руб. на развитие общественного транспорта; из которых по 2 млрд руб. ежегодно планируется выделять на модернизацию городского электротранспорта;

— благодаря аудиту на 3,1 млрд руб. увеличен бюджет на ремонт дорог в 2024 г.;

— программы газификации и догазификации будут реализовываться не из тарифов, а из бюджета "Газпрома";

— планируется инвестпрограмма и расширение сетей совместно с компанией "Россети Волга";

— в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2024 г. планировалось благоустроить не менее 122 общественных и 232 дворовых территорий. Объем финансирования составлял 1,3 млрд руб. Благодаря работе врио губернатора, на благоустройство общественных территорий выделили еще 860 млн руб.;

— построена и открыта трасса в обход Тольятти и новый мост через Волгу. Врио главы Самарской области лично обеспечивал ежедневный контроль за реализацией этого объекта.

— по поручению Путина в Тольятти работает крупный научно-производственной центр, специализирующийся на беспилотниках. Сейчас там создается порядка 70% компонентной базы для беспилотных летательных систем", — отмечает Минченко.

"Вячеслав Федорищев — в желтой зоне рейтинга "Госсовет 2.0" (15 баллов). У него высокий балл по критерию "Поддержка членов Политбюро 2.0" (6), что равно серьезным лоббистским возможностям. Лоббистский потенциал Федорищева дополнительно укрепился за счет его назначения главой комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Сегодня Федорищев также входит в топ-10 Индекса плотности федеральных контактов глав российских регионов. Усиленное внимание федерального центра в целом и лично главы государства к региону обусловлено предстоящими выборами губернатора.

В Самарской области губернаторская кампания будет формально самой конкурентной в стране: Федорищеву оппонируют представители всех парламентских партий и "Зеленой альтернативы". Реально же, по данным ФОМ, за победу врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева высказались 82% опрошенных, декларируемая явка — 59%.

Отличные социологические данные, достигнутые врио губернатора, и перспективы высоких результатов выборов. Во-первых — благодаря личным встречам и назначению главой комиссии Госсовета — продемонстрировано беспрецедентно высокое доверие президента к Федорищеву. Во-вторых, врио губернатора быстро сориентировался на посту главы региона — благодаря опыту работы в федеральном правительстве и в правительстве Тульской области, и достиг ощутимых результатов за короткий срок", — такие данные приводит эксперт.