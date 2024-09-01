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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня знаний

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня знаний.

По словам главы региона, с этим днем в жизни каждого человека очень многое связано. Для большинства из нас школьные и студенческие годы — это самая интересная, насыщенная яркими, запоминающимися событиями и вместе с тем ответственная пора получения новых знаний, поисков своего призвания, первых побед и достижений.

"В Год семьи, объявленный указом президента РФ В. В. Путина, День знаний приобретает особый смысл, наполненный теплотой и любовью. Именно в семье начинается воспитание, закладывается основа человеческой личности и формирование правильных ценностей, а в школьные и студенческие годы приобретаются необходимые знания и навыки общения в социуме, прививаются патриотические качества и чувство гражданской ответственности, — сказал Вячеслав Федорищев. — От того, как мы сможем воспитать подрастающее поколение, какими знаниями вооружим сегодняшних молодых людей, зависит будущее страны, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом".

Врио губернатора отметил, что Самарская область обладает мощным образовательным потенциалом и высококвалифицированными педагогическими кадрами. Благодаря их труду в регионе ведется подготовка молодых специалистов, формируются целые семейные династии педагогов, медиков, строителей и представителей многих других профессий.

В регионе реализуются национальные проекты "Образование" и "Демография", что позволяет последовательно повышать качество и доступность образования. Большое внимание уделяется талантливым ребятам, которые стремятся к новым знаниям и открытиям.

"Дорогие друзья! Уверен, благодаря совместным усилиям государства, семьи и общества наши дети станут достойными гражданами великой России и преумножат трудовую славу Самарской области. Желаю учащимся крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в учебе! А педагогам и родителям — успехов в деле образования и воспитания детей!", — подытожил Вячеслав Федорищев.

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