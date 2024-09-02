В Самаре здание колледжа выставили на продажу

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В Самаре ищут покупателя для большей части здания на улице Земеца, 38. Ранее там был кoлледж "Aвиaкoр". Информация об этом появилась на одном из агрегаторов объявлений.