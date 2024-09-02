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В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова прошел 1-й этап командного Кубка России по спидвею. Почетными гостями встречи стали юные спортсмены из Курской области, которые находятся у нас в регионе по приглашению ВрИО Губернатора Вячеслава Федорищева. Также поболеть за "Мега-Ладу" пришел вместе с семьей ветеран СВО, Герой России Максим Девятов.

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"

Каждый заезд гонки благодаря мастерству спортсменов был наполнен драйвом, а на трибунах бурлили эмоции. Захватив лидерство в первых стартах, к завершению встречи "Мега-Лада" все-таки уступила соперникам из Владивостока и завершила соревнование с результатом 39 очков, получив кубок за второе место. А победу сегодня праздновал "Восток" — в копилке у команды 43 очка и первое место. На третью ступень наградного подиума поднялись представители команды "Башкирия" (г. Октябрьский), набравшие 28 очков. У "Турбины" (г. Балаково) сегодня только 10 очков и четвертое место.

А борьба за Кубок России продолжается! Следующая встреча в рамках турнира пройдет 5 сентября в г. Октябрьский, третий этап состоится 11 сентября в г. Балаково, а решающую гонку спортсмены проведут в г. Владивосток 5 октября.

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