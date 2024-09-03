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Малый бизнес Экономическая политика

Участниками масштабной ярмарки "Мой бизнес" на фестивале "ВолгаФест" стали 140 региональных мастеров

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ярмарка самозанятых от регионального центра "Мой бизнес" стала частью фестиваля набережных "ВолгаФест". За дни его проведения свою продукцию представили 140 мастеров из разных уголков губернии. Здесь можно было увидеть и приобрести сувенирную продукцию, украшения, одежду, а также игрушки, предметы интерьера и многое другое.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Я услышала о ярмарках в прошлом году от своих коллег — предпринимателей из Тольятти — они с восторгом отзывались об участии, и я решила узнать, как тоже попасть в их число. И вот, в этом году я впервые представляю на ярмарке самозанятых свои товары — изделия из эпоксидной смолы, французский фарфор. Для начинающих мастеров — это большая поддержка, ведь когда только начинаешь свой путь, требуется много финансовых вложений, а здесь тебе дают бесплатную площадку, и это огромная помощь", — рассказала самозанятая Екатерина Демина.

В Самарской области создаются все условия, позволяющие самозанятым успешно развивать свои проекты. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции — одно из приоритетных направлений в работе с бизнес-сообществом. Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с предпринимателями подчеркивал, что необходимо усилить образовательную работу, а именно проведение обучающих курсов для предпринимателей по работе на маркетплейсах. По словам руководителя области, это поможет местным мастерам наладить сбыт продукции. Сегодня все услуги, обучающие курсы и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки mybiz63.ru.

"Я почти 30 лет проработала педагогом в школе, а совсем недавно занялась и ручным трудом — изготавливаю украшения. Проект, скорее, для души, для собственного удовлетворения. А с реализацией продукции, конечно, такие ярмарки очень помогают. Спасибо центру "Мой бизнес" за такую возможность. Глядя на других предпринимателей, понимаешь какие талантливые у нас мастера, хочется самой расти и развиваться", — делится участница ярмарки Ирина Глазнова.

Ярмарки самозанятых проводятся в губернии с 2020 г., и за это время зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки начинающих предпринимателей. Мастера представляют свои изделия широкому кругу потребителей и находят новых клиентов.

"Выставки-продажи продукции наших талантливых мастеров каждый год становятся частью крупных региональных событий. И это помогает участникам найти новых клиентов, реализовать свою продукцию, становиться эффективным инструментов продвижения. Ярмарка на "ВолгаФесте" стала самой масштабной за все время — 140 начинающих предпринимателей приняли в ней участие. Это, безусловно, поможет в дальнейшем развитии их проектов", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области уже превысило 255 тыс. человек. Вместе с ростом их числа расширяется перечень инструментов поддержки этой категории предпринимателей. Пользователям специального налогового режима доступны образовательные, маркетинговые, финансовые и многие другие инструменты.

Получить информацию о мерах поддержки предприниматели также могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

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Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

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