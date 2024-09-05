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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

В Самаре разработали проект компактного высокоскоростного передатчика для сверхмалых спутников и дронов

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые ученые и инженеры Самарского университета им. Королёва разработали проект самого компактного и легкого в мире высокоскоростного радиопередатчика для космических спутников сверхмалого класса — пикоспутников формата TinySat или PocketQube. Эти миниатюрные космические аппараты обычно состоят из одного или двух "кубиков" размерами всего 5×5×5 см, поэтому уместить внутри такого "малыша" передатчик с достаточной мощностью и высокой скоростью передачи данных является весьма сложной задачей.

Фото: Олеся Орина

Согласно проекту, все компоненты самарского радиопередатчика уместятся на электронной плате размером меньше половинки банковской карты — 4×4 см, а общий вес устройства, способного с космической орбиты уверенно держать связь с Землей, не превысит 15 грамм, что в несколько раз меньше, чем у зарубежных аналогов. Проект реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта в размере 1 млн рублей. Срок реализации проекта — 1 год.

Самарская разработка станет частью перспективной спутниковой платформы одной из российских частных космических компаний, планирующей создать орбитальную группировку сверхмалых спутников для обслуживания абонентов на Земле и для передачи данных с удаленных терминалов. Передатчик также подойдет для использования на стратосферных зондах и атмосферных исследовательских аппаратах.

"Система будет контролировать большое количество внутренних данных — подстраивать мощность усилителя в зависимости от измеренных параметров, следить за деградацией компонентов и компенсировать изменение параметров радиочастотного тракта. Также в проекте будет применена технология Ranging Engine, позволяющая измерять расстояние между передатчиком и базовой станцией при помощи специального смещенного кодирования — это позволит точнее определять местонахождение космического аппарата на орбите, а в случае использования этого передатчика в земных условиях на квадрокоптере это позволит частично обходиться в полете без системы GPS", — рассказал руководитель проекта, инженер ПИАШ Самарского университета им. Королёва Сергей Ивлев.

В настоящее время ведется работа над отдельными узлами устройства и происходит отладка программного обеспечения. Изготовить и испытать предсерийные образцы радиопередатчика планируется до лета 2025 года.

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