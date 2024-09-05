В Самаре разработали проект компактного высокоскоростного передатчика для сверхмалых спутников и дронов

Молодые ученые и инженеры Самарского университета им. Королёва разработали проект самого компактного и легкого в мире высокоскоростного радиопередатчика для космических спутников сверхмалого класса — пикоспутников формата TinySat или PocketQube. Эти миниатюрные космические аппараты обычно состоят из одного или двух "кубиков" размерами всего 5×5×5 см, поэтому уместить внутри такого "малыша" передатчик с достаточной мощностью и высокой скоростью передачи данных является весьма сложной задачей.
Согласно проекту, все компоненты самарского радиопередатчика уместятся на электронной плате размером меньше половинки банковской карты — 4×4 см, а общий вес устройства, способного с космической орбиты уверенно держать связь с Землей, не превысит 15 грамм, что в несколько раз меньше, чем у зарубежных аналогов. Проект реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта в размере 1 млн рублей. Срок реализации проекта — 1 год.
Самарская разработка станет частью перспективной спутниковой платформы одной из российских частных космических компаний, планирующей создать орбитальную группировку сверхмалых спутников для обслуживания абонентов на Земле и для передачи данных с удаленных терминалов. Передатчик также подойдет для использования на стратосферных зондах и атмосферных исследовательских аппаратах.
"Система будет контролировать большое количество внутренних данных — подстраивать мощность усилителя в зависимости от измеренных параметров, следить за деградацией компонентов и компенсировать изменение параметров радиочастотного тракта. Также в проекте будет применена технология Ranging Engine, позволяющая измерять расстояние между передатчиком и базовой станцией при помощи специального смещенного кодирования — это позволит точнее определять местонахождение космического аппарата на орбите, а в случае использования этого передатчика в земных условиях на квадрокоптере это позволит частично обходиться в полете без системы GPS", — рассказал руководитель проекта, инженер ПИАШ Самарского университета им. Королёва Сергей Ивлев.
В настоящее время ведется работа над отдельными узлами устройства и происходит отладка программного обеспечения. Изготовить и испытать предсерийные образцы радиопередатчика планируется до лета 2025 года.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?