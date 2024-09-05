В Самаре прошла ежегодная конференция "ВолгаРобот"

29 и 30 августа в Самаре проходила конференция "ВолгаРобот", посвященная теме роботизации и автоматизации отечественных производств. В ней приняли участие представители компаний со всей страны, которые занимаются разработкой роботизированных технологических решений и производством оборудования для автоматизации процессов.
Участники обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия на пути к повышению производительности труда и внедрению нового умного оборудования, а также искали пути для их наиболее эффективного решения.
Одним из основных выступлений конференции стал доклад врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергея Тишина. Он рассказал о мерах государственной поддержки как для промышленности в целом, так и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
"Важные направления работы нашего министерства - содействие развитию и поддержка промышленных предприятий Самарской области и МСП. Основными мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства служат субсидии, займы и нацпроекты. Недавно мы вышли с предложением снизить планку для МСП, чтобы бизнес-сообщество имело полный доступ к возможностям, которые предлагает государство. Специально созданы региональный и федеральный фонды развития промышленности, которые предоставляют целевые займы. Есть Гарантийный фонд Самарской области. Также есть грантовая программа "доращивания" поставщиков российских корпораций. Практически любая потребность в финансовых ресурсах для предпринимателей сегодня охвачена государством. Сейчас такой период, когда есть доступ к беспрецедентному количеству мер поддержки", - рассказал Сергей Тишин.
Он также порекомендовал слушателям зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы промышленности (ГИСП), чтобы владеть полной актуальной информацией обо всех возможностях для развития своего бизнеса.
На конференции выступили с докладами представители 14 компаний. Они представили реализованные проекты и собственные разработки: софт, нестандартные технические решения и умное оборудование для автоматизации процессов.
Организатором конференции "ВолгаРобот" ежегодно выступает самарская компания "Тесвел", которая предлагает комплексные решения в области автоматизации и роботизации. Ее директор Сергей Моршанский отметил, что главные задачи встречи - укрепление профессионального сообщества и информирование отраслевых компаний о мерах государственной поддержки.
"Ежегодная конференция "ВолгаРобот", которую мы организуем, традиционно собирает высококвалифицированных участников рынка роботизации и автоматизации промышленности. Это компании-производители и интеграторы промышленного оборудования из разных городов РФ. Также мы приглашаем и представителей нашего министерства промышленности и торговли. В очередной раз мы видим, насколько востребованы такие мероприятия, где можно обсудить изменения на рынке, в экономике, в политике, влияющие на нашу деятельность, а также совместно проработать и найти решения, рассказать о своем опыте или уникальном продукте, построить различные коллаборации с другими участниками", - прокомментировал Сергей Моршанский.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.