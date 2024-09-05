В Самаре прошла ежегодная конференция "ВолгаРобот"

29 и 30 августа в Самаре проходила конференция "ВолгаРобот", посвященная теме роботизации и автоматизации отечественных производств. В ней приняли участие представители компаний со всей страны, которые занимаются разработкой роботизированных технологических решений и производством оборудования для автоматизации процессов.

Участники обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия на пути к повышению производительности труда и внедрению нового умного оборудования, а также искали пути для их наиболее эффективного решения.

Одним из основных выступлений конференции стал доклад врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Сергея Тишина. Он рассказал о мерах государственной поддержки как для промышленности в целом, так и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Важные направления работы нашего министерства - содействие развитию и поддержка промышленных предприятий Самарской области и МСП. Основными мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства служат субсидии, займы и нацпроекты. Недавно мы вышли с предложением снизить планку для МСП, чтобы бизнес-сообщество имело полный доступ к возможностям, которые предлагает государство. Специально созданы региональный и федеральный фонды развития промышленности, которые предоставляют целевые займы. Есть Гарантийный фонд Самарской области. Также есть грантовая программа "доращивания" поставщиков российских корпораций. Практически любая потребность в финансовых ресурсах для предпринимателей сегодня охвачена государством. Сейчас такой период, когда есть доступ к беспрецедентному количеству мер поддержки", - рассказал Сергей Тишин.

Он также порекомендовал слушателям зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы промышленности (ГИСП), чтобы владеть полной актуальной информацией обо всех возможностях для развития своего бизнеса.

На конференции выступили с докладами представители 14 компаний. Они представили реализованные проекты и собственные разработки: софт, нестандартные технические решения и умное оборудование для автоматизации процессов.

Организатором конференции "ВолгаРобот" ежегодно выступает самарская компания "Тесвел", которая предлагает комплексные решения в области автоматизации и роботизации. Ее директор Сергей Моршанский отметил, что главные задачи встречи - укрепление профессионального сообщества и информирование отраслевых компаний о мерах государственной поддержки.

"Ежегодная конференция "ВолгаРобот", которую мы организуем, традиционно собирает высококвалифицированных участников рынка роботизации и автоматизации промышленности. Это компании-производители и интеграторы промышленного оборудования из разных городов РФ. Также мы приглашаем и представителей нашего министерства промышленности и торговли. В очередной раз мы видим, насколько востребованы такие мероприятия, где можно обсудить изменения на рынке, в экономике, в политике, влияющие на нашу деятельность, а также совместно проработать и найти решения, рассказать о своем опыте или уникальном продукте, построить различные коллаборации с другими участниками", - прокомментировал Сергей Моршанский.